Resmi Gazete kararına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine yeni bir isim atandı. 26 Temmuz atamalarına göre göreve başlayan Halim Özçevik hakkında kimdir, nereli merak edilmişti.
Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidilirken Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini yapacak olan isim de değişti.
SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI HALİM ÖZÇEVİK KİMDİR?
31 Mart 1969 tarihinde Konya'da doğan isim İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitim aldıktan sonra iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi sonrasında uzman oldu.
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık eğitimi alan Özçevik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1995 senesinde mezun olurken 1998-2004 aralığında İstanbul Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi'nde Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda doktora yapmasının ardından Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Sağlık Yönetimi (Tezli) alanında yüksek lisansını yaptı ve sonrasında Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoteknoloji (Tezli) alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi