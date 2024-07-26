Resmi Gazete kararına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik atandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 08:50 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme:

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine yeni bir isim atandı. 26 Temmuz atamalarına göre göreve başlayan Halim Özçevik hakkında kimdir, nereli merak edilmişti.