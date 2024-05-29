Şahane Hayatım dizisinde Onur karakterini Yiğit Özşener oynuyor

Now TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde yer alan Onur karakteri dikkatleri üzerine çekerken kim oynuyor, gerçekte kim araması yapılıyor. Finali kısa süre kala oyuncu kadrosu gündemde yer aldı.

Sevilerek takip edilen diziler arasında yer alan Şahane Hayatım'ın Onur karakterini gerçekte kimin oynadığı merak konusu olurken izleyiciler sezon finali tarihini de araştırdı.

Karakteri Yiğit Özşener oynuyor.

Özşener, 6 Nisan 1972 senesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olan isim, Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı.

1974 senesinde Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başlayan oyuncu 2001 senesine kadar birçok oyunda rol aldı.

Rol aldığı filmler şöyle:

Kaybedenler Kulübü Yolda, İşe Yarar Bir Şey, Ve Perde!, Dedemin İnsanları, Aşk Tesadüfleri Sever, Kaybedenler Kulübü, Güneşi Gördüm, Beş Vakit, Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak, Gece 11:45, Çalınan Ceset, Giz, Crude/Fırsat ,O Şimdi Asker, Yeşil Işık