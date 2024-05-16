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Haberler > Haberler > Nilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak

Nilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak
Şahane Hayatım, Nilgün Belğün, Konuk Oyuncu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now Tv ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisine dahil olacak isimler arasında yer alan Nilgün Belgün'ün hangi karakteri oynayacağı izleyicinin merak konusu oldu. Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizi 30. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Finale kısa süre kala Şahane Hayatım'a ünlü bir isim katılıyor. Seyircilerin heyecanla izlediği dizinin son bölümlerine az bir zaman kaldı. Nilgün Belgün kimi oynayacak araştırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahane Hayatım'da Nilgün Belgün konuk oyuncu olarak katılacak. Başarılı oyuncu, Firuze karakterini oynamak için dahil oluyor. 

İlk bölümünü 1 Kasım 2023 tarihinde yayınlana dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu.

Nilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak - 1. Resim

Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde dünyaya geldi. Semra ve Attila Belgün'ün tek çocuğu olan isim Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 

Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda tiyatro hayatına başlayan isim Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi yerlerde yer aldı.

1990 senesinde "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "Gülpembe" rolü ile dikkatleri üzerine çeken isim ilk evliliğini 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile yaparken evliliğinden Oylum Şahin adıda kıız vardır.

İkinci eşi İlhan Gencer'den ise Merve adında kızı olan ismin üçüncü evliliği Atilla Demircioğlu ile oldu.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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