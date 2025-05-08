Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı?

Karadeniz kıyısında yer alan Samsun’da hava yeniden değişiyor. Meteoroloji uzmanlarının son raporlarına göre şehirde önümüzdeki günlerde yağışlar etkisini artıracak. Samsun'da yarın yağmur yağacak mı, Samsun hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.

SAMSUN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Samsun hava durumu yeniden yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre şehirde önümüzdeki günlerde parçalı bulutluluk ve sağanak yağışlar dönüşümlü olarak etkili olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ise düşüşe geçiyor. Samsun’da yaşayan vatandaşlar, hafta sonuna doğru artacak yağış ihtimaline karşı tedbirli olmalı.

Bugün itibarıyla (8 Mayıs Perşembe) şehir genelinde hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli bir hava hâkim. Sıcaklıklar 22°C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde 15°C’ye kadar düşüyor.

Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Gün boyunca kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgar saatte 34 km hızla eserken, basınç değeri 1012 hPa olarak ölçüldü.

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SAMSUN'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

9 Mayıs 2025 Cuma günü Samsun’da yağış beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava durumu parçalı bulutlu olacak. Yağmur ihtimali düşük olmakla birlikte bulut geçişleri zaman zaman gökyüzünü kapatabilir ve yer yer yağış görülebilir.

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklık 24°C’ye kadar yükselecek. Geceleri ise 15°C seviyelerine kadar serinleyecek.

Şehir genelinde açık hava aktiviteleri için elverişli bir gün bekleniyor. Fakat ani rüzgarlar ve bulut yoğunluğu nedeniyle vatandaşların hava koşullarını gün içinde takip etmeleri öneriliyor.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU