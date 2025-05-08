Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı?

Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsun hava durumu: Samsun&#039;da yarın yağmur yağacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz kıyısında yer alan Samsun’da hava yeniden değişiyor. Meteoroloji uzmanlarının son raporlarına göre şehirde önümüzdeki günlerde yağışlar etkisini artıracak. Samsun'da yarın yağmur yağacak mı, Samsun hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.

SAMSUN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Samsun hava durumu yeniden yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre şehirde önümüzdeki günlerde parçalı bulutluluk ve sağanak yağışlar dönüşümlü olarak etkili olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ise düşüşe geçiyor. Samsun’da yaşayan vatandaşlar, hafta sonuna doğru artacak yağış ihtimaline karşı tedbirli olmalı.

Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı? - 1. Resim

Bugün itibarıyla (8 Mayıs Perşembe) şehir genelinde hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli bir hava hâkim. Sıcaklıklar 22°C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde 15°C’ye kadar düşüyor.

Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Gün boyunca kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgar saatte 34 km hızla eserken, basınç değeri 1012 hPa olarak ölçüldü.

Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı? - 2. Resim

SAMSUN'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

9 Mayıs 2025 Cuma günü Samsun’da yağış beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava durumu parçalı bulutlu olacak. Yağmur ihtimali düşük olmakla birlikte bulut geçişleri zaman zaman gökyüzünü kapatabilir ve yer yer yağış görülebilir.

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklık 24°C’ye kadar yükselecek. Geceleri ise 15°C seviyelerine kadar serinleyecek.

Şehir genelinde açık hava aktiviteleri için elverişli bir gün bekleniyor. Fakat ani rüzgarlar ve bulut yoğunluğu nedeniyle vatandaşların hava koşullarını gün içinde takip etmeleri öneriliyor.

Samsun hava durumu: Samsun'da yarın yağmur yağacak mı? - 3. Resim

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 8 Mayıs Perşembe: Hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 15°C.
  • 9 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek 24°C, en düşük 15°C.
  • 10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı. Gün boyu kuvvetli yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, gece 12°C’ye kadar düşüş var.
  • 11 Mayıs Pazar: Yağışlar devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 15°C gündüz, 12°C gece civarında olacak.
  • 12 Mayıs Pazartesi: Hafta, sağanak yağışla başlıyor. Gök gürültülü sağanaklar gün boyu sürebilir. Gündüz sıcaklık 15°C, gece ise 10°C olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulaması! İhtiyaç sahipleri bedavaya karnını doyuruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM açıkladı! - HaberlerYKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM açıkladı!Shazam'ın bu yeni özelliği çok sevilecek! En çok aranan şarkılar tek listede toplanıyor - HaberlerShazam'ın bu yeni özelliği çok sevilecek! En çok aranan şarkılar tek listede toplanıyor9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - Haberler9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyorKosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdi - HaberlerKosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdiAz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremler - HaberlerAz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremlerÇiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - HaberlerÇiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!
Sonraki Haber Yükleniyor...