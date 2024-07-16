Samsun, ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor

16 Temmuz 2024 tarihinde öğlen saatlerinde Samsun'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar endişelenirken Samsun deprem bölgesi mi, fay hattı var mı merak ederken Alaçam, Terme, Bafra Çarşamba ovaları 3. derece bölgesi olarak geçiyor.

Bugün Samsun Çarşamba'da olan 3.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Bugün Samsun Çarşamba'da olan 3.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

İzmir, Balıkesir ve Manisa birinci derece deprem bölgesinde yer alırken Karadeniz'de yer alan Samsun'da fay hattının nereden nereye geçtiği de araştırıldı.

Bugün meydana gelen sarsıntıyla endişeli anlar yaşayan vatandaşlar yaşadıkları ilin depremselliğine dair bilgiler edinmek istiyor.

SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Karadeniz'de yer alan Samsun, ikinci derece deprem bölgesi olarak geçerken Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri 1. derece ve Alaçam,Terme, Bafra Çarşamba ovaları 3. derece bölge olarak geçiyor.

SAMSUN'DA FAY HATTI VAR MI?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Samsun'un Atakum ilçesinin özellikle sahil bandının deprem riski taşıdığını belirtmişti.

Bahadır, "1943 Ladik ve 1944 Erbaa depremlerinde Samsun'da yaşayan insanlar büyük zarar görmüşler. 1943 Ladik depreminde Samsun'da 4 bin insan yaşamını yitirmiş ve gayri resmi rakamlara göre bunun 2 bin civarı ise şehir merkezinde yaşayan insanlardan oluşmakta. Ladik depreminin üzerinden yaklaşık 65 yılın üzerinde bir zaman geçmiştir, Kuzey Anadolu Fayı tekerrür eden bir fay, kronolojik olarak depremler kendini tekrar ediyor.

Atakum ilçesi özelinde nüfusunuzun yüzde 80'i yüksek ve çok yüksek riskli alanlarda yaşıyor. Bu durumda binalarımızı depreme dayanıklı yapmaktan başka şansımız yok. 'Biz fay hattına uzağız!' Ama 1943'te de Samsun fay hattına uzaktı." sözleriyle depreme karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatmıştı.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ NERELER?

Depremlerin sık sık yaşandığı ülkemizde Tekirdağ, Şırnak, Bitlis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Zonguldak, Samsun, Antalya, Erzurum, Batman, Iğdır, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Çankırı 2. derece bölge olarak geçmekte.