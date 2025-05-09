Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?

Sosyal medyada motosiklet videoları paylaşarak tanınırlığını arttıran Saniye Yılmaz'dan kötü haber geldi. Motosiklet tutkusu ile akıllarda yer edinen Saniye Yılmaz trafik kazası geçirmesi sonucunda hayatını kaybetti. Kısa süre önce "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözüyle sosyal medyada video yayınlamıştı.

Sosyal medya hesabını motosikletiyle çektiği videolar ile dolduran Saniye Yılmaz'ın en büyük tutkusu sonu oldu. Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz, başta ailesi olmak üzere takipçilerini üzdü.

Gebze'de gerçekleşen olayda beton mikseri le motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün fenomen Saniye Yılmaz olduğu öğrenildi. Ayrıca beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

SANİYE YILMAZ KİMDİR?

Saniye Yılmaz, sosyal medya hesabında motosiklet videoları paylaşarak tanınırlığını arttırdı. Özellikle Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" paylaşımı ölümünün ardından gündeme geldi.

Saniye Yılmaz'ın videolarını incelendiğinde mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.

SANİYE YILMAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Gebze'nin Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saniye Yılmaz motosiklet üzerinde seyir halindeyken beton miksere çarpması sonucunda olay anında hayatını kaybetmiştir. Yılmaz'ın cansız bedeni Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.