Yozgat’ta feci kaza! Minibüs takla attı... Ölü ve yaralılar var

Yozgat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla attı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi.

Arkasında şap makinası bağlı olan A.B. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan F.Ö. ve İ.B. yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.B. hayatını kaybederken, A.B. ve F.Ö. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla iligili soruşturma başlatıldı.