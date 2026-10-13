BİM aktüel 13-14-16 Ekim 2026 kataloğu yayımlandı. “BİM’de bu hafta neler var?” sorusuna cevap arayanlar için gıda ürünleri, spor aletleri, oyuncaklar, elektronik ürünler ve ev ürünleri yeni kataloglarda yer aldı. İşte, güncellenmiş BİM aktüel kataloğu tam fiyat listesi...

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BİM aktüel ürünler 13, 14 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde farklı kategorilerle satışa çıkıyor. BİM aktüel 13 Ekim 2026 kataloğunda gıda ve içecek ürünleri, 14 Ekim kataloğunda koşu bandı ve eliptik bisiklet gibi spor ürünleri, 16 Ekim kataloğunda ise oyuncak, elektronik ve ev ürünleri öne çıkıyor.

BİM AKTÜEL 13-14-16 EKİM 2026 KATALOĞU

Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL

Çikolatalı gofret maxi 47 g 17 TL

Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 52 TL

Mango aromalı meyveli içecek 1 L 45 TL

Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk 100 g 45 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Enerji içeceği 4x250 ml 219 TL

Armut ve şeftali meyveli soğuk çay 1 L 59 TL

Kurutulmuş mango 75 g 129 TL

Protein bar 57 g 79,50 TL

Lisanslı evcil hayvan taşıma çantalı sert şeker 8 g 89 TL

Sütlü tablet çikolata 190 g 149 TL

Sütlü çikolata parçalı bisküvi 110 g 109 TL

%100 fıstık ezmesi 320 g 99 TL

Kakaolu fındık kremalı rulo gofret 108x6 g 229 TL

Fındık kremalı bisküvi 22 g 31,50 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Ananaslı meyveli yoğurt 500 g 57,50 TL

%20 bitkisel yağlı kremsos 500 g 49,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL

Lor peyniri 1000 g 79 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir 450 g 255 TL

Yarım yağlı dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri 180 g 129 TL

Yarım yağlı süzme peynir 500 g 139 TL

%0,5 yağlı süt 1 L 39,50 TL

Tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri 150 g 64 TL

Az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL

Tırtıklı patates 1 kg 119 TL

Milföy hamuru 1 kg 149,50 TL

Hindi uzun sosis 430 g 99 TL

Hindi salam 50 g 15 TL

Piliç kebap 1000 g 139 TL

Piliç baget 1000 g 79 TL

Soslu jumbo dana köfte 150 g köfte + 100 g sos 129 TL

Piliç kebap döner 1000 g 239 TL

Piliç acılı bonfile 700 g 179 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Bebek bezi aylık paket 419 TL

Çok amaçlı temizleyici retro serisi 1 L 99 TL

Streç film 100 m 129 TL

Desenli peçete 20’li 19,50 TL

Tuvalet kağıdı 24’lü 179 TL

Kağıt havlu 8’li 99,50 TL

Elektrikli oda kokusu kit 249 TL

Elektrikli oda kokusu yedek 19 ml 159 TL

Oda kokusu küresi 249 TL

Oda kokusu jel 129 TL

Katı sabun 4x135 g 125 TL

Diş fırçası 79 TL

Bebek şampuanı 900 ml 169 TL

Kolay tarama spreyi 200 ml 149 TL

El-ayak maskesi çeşitleri 49 TL

Vazelin 150 ml 89 TL

Deodorant seti 2x150 ml 219 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Pedli bonel yaylı çift kişilik yatak 9.990 TL

Bonel yaylı tek kişilik yatak 3.250 TL

Visco torba yaylı çift kişilik yatak 9.950 TL

Visco torba yaylı tek kişilik yatak 5.790 TL

Tek kişilik kılıflı sünger yatak 1.690 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Eliptik bisiklet 7.950 TL

Koşu bandı 17.950 TL

3D tarayıcı 34.990 TL

3D yazıcı 18.990 TL

Lazer gravür cihazı 24.990 TL

Trambolin 5.250 TL

Yumruk topu 3.950 TL

Dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL

2 kapaklı 4 bölmeli çok amaçlı dolap 2.190 TL

Metal çerçeveli ayna 1.690 TL

15 program beyaz cam ankastre set 16.900 TL

Çift kapılı mini buzdolabı 8.900 TL

Hava temizleyici ve vantilatör 2'si 1 arada 5.990 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Fiyonklu gondol terlik kadın 145 TL

Kalp nakışlı gondol terlik kadın 145 TL

Nakışlı gondol terlik kadın 145 TL

Örgü desenli terlik kadın 85 TL

Renkli tüylü terlik kadın 85 TL

Leopar desenli terlik 85 TL

Kazayağı desenli terlik kadın 85 TL

Ekose desenli terlik kadın 85 TL

Baklava desenli terlik kadın 85 TL

Ağzı tüylü terlik kadın 95 TL

Çiçek desenli terlik kadın 95 TL

Kalp desenli terlik kadın 95 TL

Ekose desenli terlik erkek 95 TL

Keçe terlik kadın 95 TL

Keçe terlik erkek 95 TL

Tüylü gondol terlik 119 TL

Leopar desenli gondol terlik 119 TL

Fiyonk nakışlı terlik kadın 99 TL

İnci aksesuarlı terlik kadın 99 TL

Kare desenli gondol terlik erkek 129 TL

Ekose desenli gondol terlik erkek 129 TL

Ayıcık desenli terlik kadın 109 TL

Meyve desenli terlik kadın 109 TL

Çiçek aksesuarlı terlik kadın 109 TL

Ponponlu terlik kadın 109 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Çelik tencere çeşitleri 399 TL

Tava 28 cm 329 TL

Gravürlü cam kapaklı kavanoz 340 ml 49 TL

Cam saklama kabı seti 340 ml 149 TL

Gravürlü cam kupa seti 200 ml 149 TL

Su bardağı 400 ml 119 TL

Meşrubat bardağı 460 ml 129 TL

Servis tabağı 14 cm 159 TL

Kapaklı dikdörtgen cam tencere 1950 cc 319 TL

Renkli cam çay tabağı 12 cm 249 TL

Renkli cam pasta tabağı 21 cm 349 TL

Renkli ayaklı cam sunum tabağı 27,5 cm 329 TL

Bambu tablalı kalp şekilli sunumluk 349 TL

Krep tava 26 cm 289 TL

Kek kalıbı 189 TL

Bıçak çeşitleri 159 TL

Süzgeç 17 cm 99 TL

Kare badya 9,5 L 65 TL

Saklama kabı seti 17'li 199 TL

Kapaklı düzenleyici 5000 ml 59 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 15 L 149 TL

Sabunluklu 2 katlı şampuanlık 169 TL

Şeffaf askı seti 6'lı 75 TL

Tekerlekli organizer 4 katlı 299 TL

Bot saklama kutusu 109 TL

Ayakkabı kutusu erkek 89 TL

Ayakkabı kutusu kadın 79 TL

Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?

Yumak 2'li 89 TL

Kristal yumak 2'li 89 TL

Patik çorap erkek 2'li 79 TL

Spor ayakkabı erkek 999 TL

Spor ayakkabı kadın 999 TL

Eşofman altı erkek 399 TL

Tişört erkek 229 TL

Ev giyim takımı kadın 999 TL

Bralet kadın 209 TL

Tayt kadın 299 TL

Yoga çorabı kadın 65 TL

Çorap erkek 129 TL

Spor çantası 439 TL

Desenli soket çorap kadın 2'li 59 TL

Termal tayt kadın 249 TL

Patlı pijama takımı erkek 429 TL

Polarlı kapitone atkı 299 TL

Oduncu gömlek erkek 319 TL

Şemsiye 219 TL

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