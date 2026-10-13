Satışa çıkıyor! BİM aktüel 13-14-16 Ekim kataloğunda neler var?
BİM aktüel 13-14-16 Ekim 2026 kataloğu yayımlandı. “BİM’de bu hafta neler var?” sorusuna cevap arayanlar için gıda ürünleri, spor aletleri, oyuncaklar, elektronik ürünler ve ev ürünleri yeni kataloglarda yer aldı. İşte, güncellenmiş BİM aktüel kataloğu tam fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler 13, 14 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde farklı kategorilerle satışa çıkıyor. BİM aktüel 13 Ekim 2026 kataloğunda gıda ve içecek ürünleri, 14 Ekim kataloğunda koşu bandı ve eliptik bisiklet gibi spor ürünleri, 16 Ekim kataloğunda ise oyuncak, elektronik ve ev ürünleri öne çıkıyor.
BİM AKTÜEL 13-14-16 EKİM 2026 KATALOĞU
Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL
Çikolatalı gofret maxi 47 g 17 TL
Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 52 TL
Mango aromalı meyveli içecek 1 L 45 TL
Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk 100 g 45 TL
Enerji içeceği 4x250 ml 219 TL
Armut ve şeftali meyveli soğuk çay 1 L 59 TL
Kurutulmuş mango 75 g 129 TL
Protein bar 57 g 79,50 TL
Lisanslı evcil hayvan taşıma çantalı sert şeker 8 g 89 TL
Sütlü tablet çikolata 190 g 149 TL
Sütlü çikolata parçalı bisküvi 110 g 109 TL
%100 fıstık ezmesi 320 g 99 TL
Kakaolu fındık kremalı rulo gofret 108x6 g 229 TL
Fındık kremalı bisküvi 22 g 31,50 TL
Ananaslı meyveli yoğurt 500 g 57,50 TL
%20 bitkisel yağlı kremsos 500 g 49,50 TL
Yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL
Lor peyniri 1000 g 79 TL
Tam yağlı klasik beyaz peynir 450 g 255 TL
Yarım yağlı dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri 180 g 129 TL
Yarım yağlı süzme peynir 500 g 139 TL
%0,5 yağlı süt 1 L 39,50 TL
Tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri 150 g 64 TL
Az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL
Tırtıklı patates 1 kg 119 TL
Milföy hamuru 1 kg 149,50 TL
Hindi uzun sosis 430 g 99 TL
Hindi salam 50 g 15 TL
Piliç kebap 1000 g 139 TL
Piliç baget 1000 g 79 TL
Soslu jumbo dana köfte 150 g köfte + 100 g sos 129 TL
Piliç kebap döner 1000 g 239 TL
Piliç acılı bonfile 700 g 179 TL
Bebek bezi aylık paket 419 TL
Çok amaçlı temizleyici retro serisi 1 L 99 TL
Streç film 100 m 129 TL
Desenli peçete 20’li 19,50 TL
Tuvalet kağıdı 24’lü 179 TL
Kağıt havlu 8’li 99,50 TL
Elektrikli oda kokusu kit 249 TL
Elektrikli oda kokusu yedek 19 ml 159 TL
Oda kokusu küresi 249 TL
Oda kokusu jel 129 TL
Katı sabun 4x135 g 125 TL
Diş fırçası 79 TL
Bebek şampuanı 900 ml 169 TL
Kolay tarama spreyi 200 ml 149 TL
El-ayak maskesi çeşitleri 49 TL
Vazelin 150 ml 89 TL
Deodorant seti 2x150 ml 219 TL
Pedli bonel yaylı çift kişilik yatak 9.990 TL
Bonel yaylı tek kişilik yatak 3.250 TL
Visco torba yaylı çift kişilik yatak 9.950 TL
Visco torba yaylı tek kişilik yatak 5.790 TL
Tek kişilik kılıflı sünger yatak 1.690 TL
Eliptik bisiklet 7.950 TL
Koşu bandı 17.950 TL
3D tarayıcı 34.990 TL
3D yazıcı 18.990 TL
Lazer gravür cihazı 24.990 TL
Trambolin 5.250 TL
Yumruk topu 3.950 TL
Dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL
2 kapaklı 4 bölmeli çok amaçlı dolap 2.190 TL
Metal çerçeveli ayna 1.690 TL
15 program beyaz cam ankastre set 16.900 TL
Çift kapılı mini buzdolabı 8.900 TL
Hava temizleyici ve vantilatör 2'si 1 arada 5.990 TL
Fiyonklu gondol terlik kadın 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik kadın 145 TL
Nakışlı gondol terlik kadın 145 TL
Örgü desenli terlik kadın 85 TL
Renkli tüylü terlik kadın 85 TL
Leopar desenli terlik 85 TL
Kazayağı desenli terlik kadın 85 TL
Ekose desenli terlik kadın 85 TL
Baklava desenli terlik kadın 85 TL
Ağzı tüylü terlik kadın 95 TL
Çiçek desenli terlik kadın 95 TL
Kalp desenli terlik kadın 95 TL
Ekose desenli terlik erkek 95 TL
Keçe terlik kadın 95 TL
Keçe terlik erkek 95 TL
Tüylü gondol terlik 119 TL
Leopar desenli gondol terlik 119 TL
Fiyonk nakışlı terlik kadın 99 TL
İnci aksesuarlı terlik kadın 99 TL
Kare desenli gondol terlik erkek 129 TL
Ekose desenli gondol terlik erkek 129 TL
Ayıcık desenli terlik kadın 109 TL
Meyve desenli terlik kadın 109 TL
Çiçek aksesuarlı terlik kadın 109 TL
Ponponlu terlik kadın 109 TL
Çelik tencere çeşitleri 399 TL
Tava 28 cm 329 TL
Gravürlü cam kapaklı kavanoz 340 ml 49 TL
Cam saklama kabı seti 340 ml 149 TL
Gravürlü cam kupa seti 200 ml 149 TL
Su bardağı 400 ml 119 TL
Meşrubat bardağı 460 ml 129 TL
Servis tabağı 14 cm 159 TL
Kapaklı dikdörtgen cam tencere 1950 cc 319 TL
Renkli cam çay tabağı 12 cm 249 TL
Renkli cam pasta tabağı 21 cm 349 TL
Renkli ayaklı cam sunum tabağı 27,5 cm 329 TL
Bambu tablalı kalp şekilli sunumluk 349 TL
Krep tava 26 cm 289 TL
Kek kalıbı 189 TL
Bıçak çeşitleri 159 TL
Süzgeç 17 cm 99 TL
Kare badya 9,5 L 65 TL
Saklama kabı seti 17'li 199 TL
Kapaklı düzenleyici 5000 ml 59 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu 15 L 149 TL
Sabunluklu 2 katlı şampuanlık 169 TL
Şeffaf askı seti 6'lı 75 TL
Tekerlekli organizer 4 katlı 299 TL
Bot saklama kutusu 109 TL
Ayakkabı kutusu erkek 89 TL
Ayakkabı kutusu kadın 79 TL
Yumak 2'li 89 TL
Kristal yumak 2'li 89 TL
Patik çorap erkek 2'li 79 TL
Spor ayakkabı erkek 999 TL
Spor ayakkabı kadın 999 TL
Eşofman altı erkek 399 TL
Tişört erkek 229 TL
Ev giyim takımı kadın 999 TL
Bralet kadın 209 TL
Tayt kadın 299 TL
Yoga çorabı kadın 65 TL
Çorap erkek 129 TL
Spor çantası 439 TL
Desenli soket çorap kadın 2'li 59 TL
Termal tayt kadın 249 TL
Patlı pijama takımı erkek 429 TL
Polarlı kapitone atkı 299 TL
Oduncu gömlek erkek 319 TL
Şemsiye 219 TL