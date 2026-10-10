ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...
ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim 2026 kataloğu satışa çıktı. Kamp ve balıkçılık ekipmanlarından küçük ev aletlerine, çanta ve mont çeşitlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerdeki ürünler dikkat çekiyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...
ŞOK’un 10-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu fırsatları yayımlandı. Yeni katalogda kamp sandalyesi, termos, olta takımı ve balıkçılık ekipmanlarının yanı sıra Columbia ve The North Face ürünleri ile Kiwi markalı küçük ev aletleri de yer alıyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 10-13 EKİM 2026
Sahte kaşık balık çeşidi 10 cm 150 TL
Sahte kaşık balık çeşidi 9,5 cm 125 TL
Balıkçı makası 75 TL
Olta misinası 175 TL
Silikon sahte karides 100 TL
Silikon sahte kurbağa 75 TL
Silikon sahte kurt yem 10'lu 100 TL
Silikon sahte yem 10'lu 75 TL
Zoka 5'li 75 TL
Sahte balık 7,5 cm 75 TL
Sahte balık 9 cm 75 TL
Sahte balık 11,5 cm 100 TL
Silikon sahte kurt yem 10'lu 100 TL
Olta zili 5'li 75 TL
Olta kancası 5'li 75 TL
Fosfor çubuğu 10'lu 75 TL
Silikon sahte balık çeşitleri 5'li 125 TL
Silikon sahte balık çeşitleri 2'li 125 TL
Ledli kafa lambası 50 TL
Olta ucu ışığı 100 TL
Skirt sahte yem 75 TL
Klipsli fırdöndü 10'lu 75 TL
Şarjlı led el feneri 150 TL
Çift taraflı rapala kutusu 299 TL
Raflı balıkçı takım çantası 16 inç 350 TL
Termos 1,4 L 2.750 TL
Olta seti 899 TL
Lüks kamp sandalyesi 1.490 TL
Kamp taburesi 100 TL
Olta sehpası 450 TL
Kamp sandalyesi 299 TL
Katlanır kare kamp masası 499 TL
Survival kit kamp seti 799 TL
El ve vücut bakım kremi 179 TL
Şampuan çeşitleri 249 TL
Hijyenik ped 28'li 139 TL
Toz çamaşır deterjanı 3 kg 149 TL
Sandviç kek 12'li 79 TL
BU HAFTA ŞOK'A NELER GELDİ?
Echo Mountain çanta 2.499 TL
Triple Canyon 24 L sırt çantası 3.999 TL
Trail Traveler çanta 1.999 TL
Echo Mountain 25 L sırt çantası 3.999 TL
Kruser Ridge III kadın mont 3.499 TL
Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2.999 TL
Delta Ridge II kadın mont 5.999 TL
Delta Ridge II erkek mont 6.999 TL
Puffect kapüşonlu erkek mont 5.999 TL
Bettaforca Lt Down erkek mont 11.999 TL
Bettaforca Down kadın mont 11.999 TL
Kadın yağmurluk 7.999 TL
Resolve erkek yağmurluk 5.999 TL
Reign On kadın yağmurluk 8.999 TL
Quest Insulated erkek mont 9.999 TL
Cam kettle 849 TL
Kablosuz dik süpürge 4.199 TL
Buharlı temizleyici 3.899 TL
Buharlı kırışık giderici 1.199 TL
Buharlı ütü 1.299 TL
Şarjlı cam temizleyici 4.599 TL