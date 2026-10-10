ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim 2026 kataloğu satışa çıktı. Kamp ve balıkçılık ekipmanlarından küçük ev aletlerine, çanta ve mont çeşitlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerdeki ürünler dikkat çekiyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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ŞOK’un 10-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu fırsatları yayımlandı. Yeni katalogda kamp sandalyesi, termos, olta takımı ve balıkçılık ekipmanlarının yanı sıra Columbia ve The North Face ürünleri ile Kiwi markalı küçük ev aletleri de yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 10-13 EKİM 2026

Sahte kaşık balık çeşidi 10 cm 150 TL

Sahte kaşık balık çeşidi 9,5 cm 125 TL

Balıkçı makası 75 TL

Olta misinası 175 TL

Silikon sahte karides 100 TL

Silikon sahte kurbağa 75 TL

Silikon sahte kurt yem 10'lu 100 TL

Silikon sahte yem 10'lu 75 TL

Zoka 5'li 75 TL

Sahte balık 7,5 cm 75 TL

Sahte balık 9 cm 75 TL

Sahte balık 11,5 cm 100 TL

Silikon sahte kurt yem 10'lu 100 TL

ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...

Olta zili 5'li 75 TL

Olta kancası 5'li 75 TL

Fosfor çubuğu 10'lu 75 TL

Silikon sahte balık çeşitleri 5'li 125 TL

Silikon sahte balık çeşitleri 2'li 125 TL

Ledli kafa lambası 50 TL

Olta ucu ışığı 100 TL

Skirt sahte yem 75 TL

Klipsli fırdöndü 10'lu 75 TL

Şarjlı led el feneri 150 TL

Çift taraflı rapala kutusu 299 TL

Raflı balıkçı takım çantası 16 inç 350 TL

ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...

Termos 1,4 L 2.750 TL

Olta seti 899 TL

Lüks kamp sandalyesi 1.490 TL

Kamp taburesi 100 TL

Olta sehpası 450 TL

Kamp sandalyesi 299 TL

Katlanır kare kamp masası 499 TL

Survival kit kamp seti 799 TL

El ve vücut bakım kremi 179 TL

Şampuan çeşitleri 249 TL

Hijyenik ped 28'li 139 TL

Toz çamaşır deterjanı 3 kg 149 TL

Sandviç kek 12'li 79 TL

ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...

BU HAFTA ŞOK'A NELER GELDİ?

Echo Mountain çanta 2.499 TL

Triple Canyon 24 L sırt çantası 3.999 TL

Trail Traveler çanta 1.999 TL

Echo Mountain 25 L sırt çantası 3.999 TL

Kruser Ridge III kadın mont 3.499 TL

Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2.999 TL

Delta Ridge II kadın mont 5.999 TL

Delta Ridge II erkek mont 6.999 TL

Puffect kapüşonlu erkek mont 5.999 TL

Bettaforca Lt Down erkek mont 11.999 TL

Bettaforca Down kadın mont 11.999 TL

Kadın yağmurluk 7.999 TL

Resolve erkek yağmurluk 5.999 TL

Reign On kadın yağmurluk 8.999 TL

Quest Insulated erkek mont 9.999 TL

ŞOK aktüel ürünler 10-13 Ekim kataloğu çıktı! Balıkçılık malzemeleri, kamp eşyaları ve kışlık montlar...

Cam kettle 849 TL

Kablosuz dik süpürge 4.199 TL

Buharlı temizleyici 3.899 TL

Buharlı kırışık giderici 1.199 TL

Buharlı ütü 1.299 TL

Şarjlı cam temizleyici 4.599 TL

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