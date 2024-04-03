Sigaraya 8 lira zam yapıldı! 4 Nisan Perşembe günü etikete yansıyacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 21:56 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 21:56 - Güncelleme:

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Son dakika sigara zammı araştırılıyor. Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Sigaralara bir zam daha geldi. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam kaç TL? 2024 sigaraya zam geldi mi? Detaylar haberimizde...