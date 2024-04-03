Sigaraya 8 lira zam yapıldı! 4 Nisan Perşembe günü etikete yansıyacak
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Son dakika sigara zammı araştırılıyor. Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Sigaralara bir zam daha geldi. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam kaç TL? 2024 sigaraya zam geldi mi? Detaylar haberimizde...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tiryakilere kötü haberi verdi. Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne kadar İşte 3 Nisan 2024 zamlı sigara fiyatları
SİGARAYA 8 LİRA ZAM GELDİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya 8 TL zam geldiğini duyurdu. Böylelikle en pahalı sigara 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Sigaralara paket başı 7 ila 8 lira arasında zam yapıldı.
Yapılan zam 4 Nisan Perşembe günü etikete yansıyacak.
SİGARA DAHA DA ARTACAK
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sigaraya büyük zam geldi, devamı gelir" ifadesini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi