Sigaraya büyük zam! En ucuzu 58 TL oldu

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yapılan zammı sosyal medya hesabından duyururken, en ucuz sigaranın 58 TL olması bekleniyor.

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Geçen yıldan bu yana zam üstüne zam yapılan ancak buna rağmen tüketim rekorları kırmaya devam eden sigaralara bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, gelen zammı sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; JTI grubu sigaralarına paket başı 7 ila 8 lira arasında zam yapıldı.

"BÜYÜK ZAM GELDİ, DEVAMI GELİR"

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sigaraya büyük zam geldi, devamı gelir" ifadesini kullandı ve zamlı fiyatları duyurdu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre; en ucuz sigara fiyatının 58 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 69 TL olması bekleniyor.