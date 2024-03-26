Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Tiryakiliğe son! Bu otla sigara bağımlılığından kurtulmam mümkün

Tiryakiliğe son! Bu otla sigara bağımlılığından kurtulmam mümkün

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tiryakiliğe son! Bu otla sigara bağımlılığından kurtulmam mümkün

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sigara tiryakilerinin sigara bırakabilmek için kullandıkları Karabaş otu, Ramazan ayında oruçlu tiryakilerin sigara ihtiyacını azaltıyor.

Yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş otu, ramazan ayında tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor. Acı tadıyla bilinen Karabaş otu, sigara içme isteğini azaltmasının yanı sıra kan dolaşımını hızlandırarak cildin yenilenmesine de katkı sağlıyor.

CİLDİ YENİLİYOR

Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, Karabaş otu hakkında açıklamalarda bulunarak, ”Düzenli kullanımda sigara tiryakilerinin ramazan ayında sigara içme potansiyelini düşürür. Aynı zamanda kan dolaşımını da hızlandırdığı için cildin yenilenmesine de vesile olur” ifadelerini kullandı.

"SİGARANIN BIRAKILMASINDA YARDIMCI OLUR"

Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, Karabaş otunun sigara ile birlikte düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman hem akciğer temizliğini sağlar hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirterek, ”Karabaş otu soğuk algınlığı tedavisi ve bağışıklığımızı güçlendirmek için kullanılan bir bitki çayı olmakla beraber, sigara kullanımını bıraktırmak içinde kullanılan bir bitki çayıdır. Karabaş otunun sigara ile birlikte tüketilmesi gerekir, sigara içen insanın yanı sıra karabaş otunu da içmesi de gerekmektedir ki sigaradan tiksinmeye başlasın. Sigara bıraktırmak için kullanılan bu tip bitkilerin sigarayı tiksindirerek bıraktırması beklenir ve o şekilde de bıraktırılır. Karabaş otu sigara ile birlikte kullanılması gereken bir bitki çayıdır, sigara içerken de Karabaş otunun tüketilmesi gerekir. Tadı biraz acı olduğu içinde tiksindirici bir özelliği vardır. Sigara ile birlikte düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman hem akciğer temizliğini sağlar hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bunun yanı sıra da sigarayla beraber de kullanıldığı zamanda sigarayı tiksindirerek de bırakılmasına yardımcı olur. Sahurda ve iftarda sıcak suyun içerisine bir iki baş atılarak demlenir ve bu şekilde tüketilir. Düzenli kullanımda sigara tiryakilerinin ramazan ayında sigara içme potansiyelini düşürür. Ayın zaman ’da kan dolaşımını ‘da hızlandırdığı için de cildin yenilenmesine de vesile olur” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı - GündemKurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajıOperasyonda çatışma çıktı! Uyuşturucu tacirlerine geçit yok - GündemÇatışma çıktı, böyle yakalandılar!Murat Kurum'u desteklediği için disipline sevk edilmişti! Yeniden Refah'ta sular durulmuyor - GündemYeniden Refah Partili isimden Erbakan'a çağrıYargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi - GündemYargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı belli olduKandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem daha - GündemKandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem dahaKYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attı - GündemÜniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attıŞanlıurfa'da feci kaza: Genç hemşire son nefesini görev yaptığı hastanede verdi - GündemGenç hemşire son nefesini görev yaptığı hastanede verdiTürkiye'nin yeni avcısı üçüncü testi de geçti - GündemTürkiye'nin yeni avcısı üçüncü testi de geçtiDEAŞ terör örgütüne bir darbe daha! 147 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ terör örgütüne bir darbe daha!"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı - GündemCHP'li 2 belediye başkanı ifade verecek
Sonraki Haber Yükleniyor...