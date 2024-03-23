Araştırma ortaya koydu: Yalnızlık, günde 15 sigaradan beter

Yaşlı insanlar için yalnızlık; alkolizm, obezite ve günde 15’e kadar sigara içmekten daha kötü...

MEHMET EMİN ARVAS - ABD’de Regenstrief Enstitüsü ve Indiana Üniversitesi (IU) Tıp Fakültesinden araştırmacılar, yalnızlığın yaşlı insanlar için alkolizm, obezite ve günde 15’e kadar sigara içmekten daha kötü olduğunu tespit etti.

Araştırmanın verileri, yaşlı yetişkinler arasında yalnızlık eğilimini daha da artıran Covid-19 salgını sırasında toplandı. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi’nde yayınlanan araştırma raporunun yazarlarından regenstrief araştırma bilimcisi ve IU Tıp Fakültesinde yardımcı profesör olan Dr. Monica Williams-Farrelly “Literatür ve araştırmalara göre yalnızlığın sağlık üzerinde oldukça önemli ve oldukça güçlü etkileri var. Yalnızlık basit görünebilir ancak tanımlanması ve ele alınması karmaşıktır. Problem, salgın sırasındaki ‘evde kal’ emriyle daha da kötüleşti” dedi.

Uzmanlar, araştırmanın yalnızlığı hedef alan müdahalelere acil ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade ettiler. Araştırmacıların altını çizdiği etkili müdahalelerden biri “arkadaş çevresi” kavramı. Bunda, üç aylık grup bazlı psikososyal rehabilitasyon modeliyle katılımcılar arasındaki etkileşim ve dostluğun geliştirilmesi hedefleniyor. Uygulama, yalnızca yalnızlık hissini azaltmada değil, sağlık bakım maliyetlerini azaltmada da başarı gösterdi.