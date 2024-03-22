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TÜİK son verileri paylaştı: Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri hangileri?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TÜİK son verileri paylaştı: Türkiye&#039;nin en yaşlı ve en genç illeri hangileri?

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde yüzde 20 ile en 'yaşlı' il aynı zamanda en 'mutlu' il olan Sinop oldu, yüzde 3,5 ile en 'genç' ilde ilk sıraya Şırnak yerleşti. Sinop'u Kastamonu ile Giresun, Şırnak'ı ise Hakkari ve Şanlıurfa takip etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" kamuoyuyla paylaşıldı. 

23 Ekim-18 Aralık arasında TÜİK tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen alan uygulaması kapsamında 50 ve üzeri yaştaki kişilerle ilgili bilgiler, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemi ile derlendi.

'YAŞLI' NÜFUSU YÜZDE 21 ARTTI

Buna göre, Türkiye'de "yaşlı" olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Buna göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk 3 ülke ise sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.

EN YAŞLI İL SİNOP, EN GENÇ ŞIRNAK

Yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 20 ile Sinop oldu. Bunu yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi. Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi. Araştırma yurt genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert görüldüğünü de ortaya çıkardı.

EN MUTLU İL DE SİNOP

Öte yandan TÜİK'in son verilerine göre, Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasında da yüzde 77,66'lık mutluluk oranı ile ilk sıraya yerleşmişti. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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