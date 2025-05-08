Signal ve Jitsi nedir, özellikleri neler? FETÖ'nün kullandığı yeni mesajlaşma uygulaması

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyonlar sonrası örgütün Bylock'un ardından iki yeni mesajlaşma uygulaması kullandığı ortaya çıktı. Signal ve jitsi uygulamaları nedir merak edildi.

FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda iletişim kurmak için yeni mobil uygulamalar kullandıkları ortaya çıktı. Bylock'u geride bırakan örgüt, Signal ve Jitsi adında anlık mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim kuruyor.

JİTSİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Jitsi, açık kaynaklı video konferans ve anlık mesajlaşma platformudur. Kullanıcıların şifreli iletişim kurmasını sağlar. Sunucuları özelleştirilerek iletişim kurulabiliyor. Bu nedenle FETÖ'nün tercih ettiği düşünülüyor.

Jitsi meet üzerinden kullanıcılar herhangi bir uygulama kurmadan bilgisayarları ile tarayıcıdan girerek video konferanslara katılabilirler.

SİGNAL NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Signal, gizliliğe odaklanan ve uçtan uça şifreleme sunan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Mesajların otomatik silinmesi özelliği bulunuyor. Uçtan uça şifreleme özelliği nedeniyle sadece konuşan taraflar birbirlerinin mesajlarını okuyabiliyor. Grupların araması dinlenemiyor.

Uygulamanın açık kaynaklı olması ve kullanıcı verilerini saklamaması nedeniyle FETÖ'nün kullanma nedenlerinden biri olarak görülüyor.

FETÖ'NÜN KULLANDIĞI YENİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Akşam'ın haberine göre FETÖ, yeniden yapılanma sürecinde Jitsi ve Signal gibi yeni nesil mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

Bu uygulamalar anlık mesaj silme ve şifreli iletişim özellikleri nedeniyle örgütün hücre tipi yapılanmasını gizli tutuyor. Polis ekiplerinin 6 aylık takibi sonrası, FETÖ'nün bu uygulamalar üzerinden öğrenci evlerinde toplantılar organize ettiği ve Balkan ülkelerindeki örgüt liderleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı.