Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2025 19:51 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 21:12 - Güncelleme:

Dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce kişi, kimin seçildiğini öğrenmek için bekliyordu. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Vatikan'da beyaz dumanın yükselmesiyle beraber yeni papa belli oldu.

21 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından, yeni papayı seçmek için kardinaller, Vatikan'daki tarihi Sistine Şapeli'nde toplandı. Papalık için yapılan gizli oylamalarla yeni lideri belirlemek üzere çalışmalar tamamlandı. Dünya genelinde 1.4 milyar Katolik'in ruhani lideri olacak yeni papa 8 Mayıs 2025 Perşembe günü belli oldu. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz duman, tarihi kararı tüm dünyaya duyurdu. YENİ PAPA KİM OLDU? Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni papa seçildi. İlgili Haber ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin