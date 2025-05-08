Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu?

Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sistine Şapeli&#039;nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce kişi, kimin seçildiğini öğrenmek için bekliyordu. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Vatikan'da beyaz dumanın yükselmesiyle beraber yeni papa belli oldu.

21 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından, yeni papayı seçmek için kardinaller, Vatikan'daki tarihi Sistine Şapeli'nde toplandı.

Papalık için yapılan gizli oylamalarla yeni lideri belirlemek üzere çalışmalar tamamlandı. 

Dünya genelinde 1.4 milyar Katolik'in ruhani lideri olacak yeni papa 8 Mayıs 2025 Perşembe günü belli oldu.

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz duman, tarihi kararı tüm dünyaya duyurdu. 

Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi! Yeni papa kim oldu? - 1. Resim

YENİ PAPA KİM OLDU?

Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni papa seçildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo SilvaKınalıada açıklarında korkutan görüntü! Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mayıs SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri sorgulama ekranı - HaberlerMayıs SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri sorgulama ekranıBitcoin fırtına gibi geliyor, kripto dünyası şokta! Bitcoin kaç dolar? - HaberlerBitcoin fırtına gibi geliyor, kripto dünyası şokta! Bitcoin kaç dolar?O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Sahne onların karar izleyicilerin! - HaberlerO Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Sahne onların karar izleyicilerin!Yaz tatili yaklaşıyor! Tatil bavulunda mutlaka bulunması gereken 15 eşya - HaberlerYaz tatili yaklaşıyor! Tatil bavulunda mutlaka bulunması gereken 15 eşyaSGK’dan şok karar! Erken emeklilik hayali kuranlara kötü haber, bu meslekler listeden çıkarıldı! - HaberlerSGK’dan şok karar! Erken emeklilik hayali kuranlara kötü haber, bu meslekler listeden çıkarıldı!Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico'da tarih ve saat belli oldu - HaberlerBarcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico'da tarih ve saat belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...