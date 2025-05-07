Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ŞOK&#039;ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ŞOK'ta indirimli ürünler yer almaya devam ediyor. Şok Market 7 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında geçeli olacak aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

ŞOK Marketlerde 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunda birbirinden farklı ürünler yer aldı. Haftalık kampanya kapsamında raflarda yerini alan ürünlerde Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Saç şekillendirici sprey 94 TL'den satışa çıktı.

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 1. Resim

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? 

Şok Marketlere bu hafta Nemlendirici vücut losyonu 59 TL, Yoğun onarıcı saç kremi 99 TL, Çift taraflı makyaj maskarası  89 TL, Makyaj temizleme mendili (3'lü) 69 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Omuz Çantası 299 TL, Kadın Omuz Çantası 199 TL ve Korseli Külotlu Çorap – 149 TL'den satışa çıktı. 

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 2. Resim

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7-13 MAYIS 2025

Normal Günlük Ped – 71 TL

Gece Pedi – 96 TL

Bebek Bezi – 325 TL

Toz Deterjan– 299 TL

Sıvı Deterjan – 179 TL

Doğal Kağıt Havlu – 169 TL

Bulaşık Deterjanı – 119 TL

Klozet Blok – 119 TL

Filtre Kahve Makinesi – 1.599 TL

2'li Kahve Makinesi – 2.499 TL

Kapsül Kahve Makinesi – 4.299 TL

Kulplu Kupa – 75 TL

Fırın Tepsisi – 219 TL

Saklama Kabı – 39,95 TL

Çay Bardağı (3'lü) – 100 TL

Kapaklı Cam Tencere – 169 TL

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 3. Resim

Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt – 79,50 TL

Laktozsuz UHT Süt – 35,50 TL

Labne – 34,50 TL

Riviera Zeytinyağı – 349 TL

Milföy Hamuru – 89 TL

Ekstra Geleneksel Çilek/Vişne Reçeli – 99 TL

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 4. Resim

Ruj seti – 79 TL

Saç şekillendirici sprey – 94 TL

Nemlendirici vücut losyonu – 59 TL

Yoğun onarıcı saç kremi – 99 TL

Çift taraflı makyaj maskarası – 89 TL

Makyaj temizleme mendili (3'lü) – 69 TL

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 5. Resim

Saç Kurutma Makinesi – 999 TL

Saç Fırçası – 1.899 TL

Kadın Pijama Takımı – 399 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı – 399 TL

Keten Organizer Çanta – 179 TL

Omuz Çantası – 299 TL

Kadın Omuz Çantası – 199 TL

Korseli Külotlu Çorap – 149 TL

ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zenit, Fenerbahçeli Amrabat'ın peşinde!Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi? Kanun teklifi için ilk adım atıldı - HaberlerMali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi? Kanun teklifi için ilk adım atıldıBir kaşıkla gün boyu tok kalın: Sofraların vazgeçilmezi tahin - HaberlerBir kaşıkla gün boyu tok kalın: Sofraların vazgeçilmezi tahinBodo/Glimt Tottenham maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finalisti belli oluyor! - HaberlerBodo/Glimt Tottenham maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finalisti belli oluyor!Signal ve Jitsi nedir, özellikleri neler? FETÖ'nün kullandığı yeni mesajlaşma uygulaması - HaberlerSignal ve Jitsi nedir, özellikleri neler? FETÖ'nün kullandığı yeni mesajlaşma uygulamasıŞemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor - HaberlerŞemsiyenizi almayı unutmayın! Sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyorFiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerFiorentina - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...