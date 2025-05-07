ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları
ŞOK'ta indirimli ürünler yer almaya devam ediyor. Şok Market 7 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında geçeli olacak aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
ŞOK Marketlerde 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunda birbirinden farklı ürünler yer aldı. Haftalık kampanya kapsamında raflarda yerini alan ürünlerde Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Saç şekillendirici sprey 94 TL'den satışa çıktı.
ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?
Şok Marketlere bu hafta Nemlendirici vücut losyonu 59 TL, Yoğun onarıcı saç kremi 99 TL, Çift taraflı makyaj maskarası 89 TL, Makyaj temizleme mendili (3'lü) 69 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Omuz Çantası 299 TL, Kadın Omuz Çantası 199 TL ve Korseli Külotlu Çorap – 149 TL'den satışa çıktı.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7-13 MAYIS 2025
Normal Günlük Ped – 71 TL
Gece Pedi – 96 TL
Bebek Bezi – 325 TL
Toz Deterjan– 299 TL
Sıvı Deterjan – 179 TL
Doğal Kağıt Havlu – 169 TL
Bulaşık Deterjanı – 119 TL
Klozet Blok – 119 TL
Filtre Kahve Makinesi – 1.599 TL
2'li Kahve Makinesi – 2.499 TL
Kapsül Kahve Makinesi – 4.299 TL
Kulplu Kupa – 75 TL
Fırın Tepsisi – 219 TL
Saklama Kabı – 39,95 TL
Çay Bardağı (3'lü) – 100 TL
Kapaklı Cam Tencere – 169 TL
Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt – 79,50 TL
Laktozsuz UHT Süt – 35,50 TL
Labne – 34,50 TL
Riviera Zeytinyağı – 349 TL
Milföy Hamuru – 89 TL
Ekstra Geleneksel Çilek/Vişne Reçeli – 99 TL
Ruj seti – 79 TL
Saç şekillendirici sprey – 94 TL
Nemlendirici vücut losyonu – 59 TL
Yoğun onarıcı saç kremi – 99 TL
Çift taraflı makyaj maskarası – 89 TL
Makyaj temizleme mendili (3'lü) – 69 TL
Saç Kurutma Makinesi – 999 TL
Saç Fırçası – 1.899 TL
Kadın Pijama Takımı – 399 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı – 399 TL
Keten Organizer Çanta – 179 TL
Omuz Çantası – 299 TL
Kadın Omuz Çantası – 199 TL
Korseli Külotlu Çorap – 149 TL