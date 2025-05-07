ŞOK'ta bu hafta neler var? Teknolojiden ev aletlerine kadar büyük indirim fırsatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 18:23 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 18:23 - Güncelleme:

ŞOK'ta indirimli ürünler yer almaya devam ediyor. Şok Market 7 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında geçeli olacak aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

ŞOK Marketlerde 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunda birbirinden farklı ürünler yer aldı. Haftalık kampanya kapsamında raflarda yerini alan ürünlerde Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Saç şekillendirici sprey 94 TL'den satışa çıktı. ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? Şok Marketlere bu hafta Nemlendirici vücut losyonu 59 TL, Yoğun onarıcı saç kremi 99 TL, Çift taraflı makyaj maskarası 89 TL, Makyaj temizleme mendili (3'lü) 69 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, Keten Organizer Çanta 179 TL, Omuz Çantası 299 TL, Kadın Omuz Çantası 199 TL ve Korseli Külotlu Çorap – 149 TL'den satışa çıktı. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7-13 MAYIS 2025 Normal Günlük Ped – 71 TL Gece Pedi – 96 TL Bebek Bezi – 325 TL Toz Deterjan– 299 TL Sıvı Deterjan – 179 TL Doğal Kağıt Havlu – 169 TL Bulaşık Deterjanı – 119 TL Klozet Blok – 119 TL Filtre Kahve Makinesi – 1.599 TL 2'li Kahve Makinesi – 2.499 TL Kapsül Kahve Makinesi – 4.299 TL Kulplu Kupa – 75 TL Fırın Tepsisi – 219 TL Saklama Kabı – 39,95 TL Çay Bardağı (3'lü) – 100 TL Kapaklı Cam Tencere – 169 TL Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt – 79,50 TL Laktozsuz UHT Süt – 35,50 TL Labne – 34,50 TL Riviera Zeytinyağı – 349 TL Milföy Hamuru – 89 TL Ekstra Geleneksel Çilek/Vişne Reçeli – 99 TL Ruj seti – 79 TL Saç şekillendirici sprey – 94 TL Nemlendirici vücut losyonu – 59 TL Yoğun onarıcı saç kremi – 99 TL Çift taraflı makyaj maskarası – 89 TL Makyaj temizleme mendili (3'lü) – 69 TL Saç Kurutma Makinesi – 999 TL Saç Fırçası – 1.899 TL Kadın Pijama Takımı – 399 TL Kadın Düğmeli Pijama Takımı – 399 TL Keten Organizer Çanta – 179 TL Omuz Çantası – 299 TL Kadın Omuz Çantası – 199 TL Korseli Külotlu Çorap – 149 TL İlgili Haber Zincir marketlerde de satılıyor! Herkes bal yediğini sanıyordu, bakanlık ünlü markaları ifşaladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin