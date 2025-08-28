Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler’in örnek hayatı, topluma kazandırdığı eserleriyle silinmez izler bıraktığını belirterek "Mekânı cennet olsun" ifadeleriyle anısını yad etti.

Hayatı ve eserleriyle vefatının 6'ncı yılında anılan Şule Yüksel'in hayatı ve ölüm nedeni arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.

Aslen Kıbrıslı olan ailesiyle Kayseri'den İstanbul'a göç eden Şenler, ortaokuldan ayrılarak Ermeni bir terzinin yanında çalışmıştır.

Henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeler Yelpaze dergisinde yayımlanan Şenler, yazılarında Yüksel isminin önüne Şule'yi de ekleyerek "Şule Yüksel" imzasıyla yazılar kaleme almaya başladı.

Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde ise 21 yaşındayken yazmaya başlayan usta kalem, daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" başlığıyla yazılar kaleme aldı.

BAŞÖRTÜSÜ MODELİ "ŞULEBAŞ" İLE ANILMAYA BAŞLADI

Şule Yüksel Şenler'i örnek alan genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu yaşanan tartışmalar, uzun süre ülke gündeminde kaldı. Tıpkı Şenler gibi başını bağlayan tesettürlü kadınların sayısının artmasıyla beraber bu tür örtünme "Şulebaş" adıyla anılmaya başladı.

1960 yılında Bugün gazetesinde yazmaya başlayan Şule Yüksel Şenler, başörtülü bir kadın gazeteci olarak dikkatleri üzerine çekti. Çizdiği başörtüsü ve pardösü modelleri genç kızların arasında hızla yayıldı.

Üniversitelerde tesettür engelini kaldırılmasını savunan Şenler, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecek." sözlerine yayımladığı mektupla karşılık verdi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan yazar, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevinde 8 aylık cezasını tamamladı. Tahliye sonrası Türkiye'nin dört bir yanında konferans verip çeşitli gazetelerde kadın sayfaları hazırladı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ NELER?

Şenler'in "Huzur Sokağı" romanı, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın oynadığı "Birleşen Yollar" filmiyle sinemaya uyarlanmıştır.

"Huzur Sokağı" romanı, 2012'de aynı adla televizyon dizisi haline getirilerek izleyiciyle bir araya geldi.

Usta yazar "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "Bize Ne Oldu", "İslam'da ve Günümüzde Kadın", "Duyuşlar", "Her Şey İslam İçin", "Uygarlığın Gözyaşları", "Kız ve Çiçek", "Sağ El", "Bir Bilinçli Öğretmen" ve "Yılanla Tilki" eserlerine de imza attı.

Şenler'in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından "Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler" isimli kitapta kaleme alındı.

ŞULE YÜKSEL NEDEN ÖLDÜ?

28 Ağustos 2019 yılında İstanbul Bağcılar'da tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesinde zatürreye bağlı septik şok nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

29 Ağustos'ta Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresine defnedildi.