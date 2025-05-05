Süper Lig ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta! 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ligin ne zaman sona ereceği geliyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, kalan haftaları daha da kritik hale getirmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig’in kapanış tarihi artık netleşti.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, büyük bir çekişmeye sahne olmaya devam ederken futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de sezonun ne zaman sona ereceği oldu.

Şampiyonluk yarışının baş aktörleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan farkını minimumda tutması, ligin son haftalarını adeta bir finale çevirmiş durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi takvime göre Süper Lig’in bu sezonki son karşılaşmaları 1 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. 1 Haziran'da oynanacak 38. hafta mücadeleleriyle birlikte Şamil Ekinci Sezonu resmen sona erecek.

Ligin bitimine sayılı haftalar kalmışken, zirve mücadelesi kadar alt sıralardaki küme düşme savaşı da tüm hızıyla devam ediyor. Son hafta maçlarında alınacak bir puan bile bazı takımlar için Avrupa kupalarına katılım ya da lige veda anlamına gelecek. Tüm gözler şimdi 1 Haziran Pazar gününe çevrilmiş durumda.

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunun Ağustos ayı içinde başlayacağını duyurdu. Yapılan planlamaya göre yeni sezonun ilk hafta maçları 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerle güç kazanmaya hazırlanan kulüpler, yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarına hız verecek.

Yeni sezon öncesinde takımlar hem kadrolarını güçlendirme hem de hazırlık kamplarını eksiksiz tamamlama sürecine girecek.

SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU FİKSTÜRÜ

35.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI

RAMS Başakşehir FK – Fenerbahçe

Gaziantep FK – Corendon Alanyaspor

İKAS Eyüpspor – Kasımpaşa

TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor

Trabzonspor – Galatasaray

Beşiktaş – Adana Demirspor

Göztepe – Atakaş HataysporT

Net Global Sivasspor – Sipay Bodrum FK

Bellona Kayserispor – ONVO Antalyaspor

36. HAFTA MAÇLARI

Galatasaray – Bellona Kayserispor

Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor

Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor

Corendon Alanyaspor – Beşiktaş

Fenerbahçe – İKAS Eyüpspor

ONVO Antalyaspor – Gaziantep FK

Sipay Bodrum FK – Trabzonspor

Kasımpaşa – RAMS Başakşehir

Çaykur Rizespor – Göztepe

37. HAFTA MAÇLARI

Bellona Kayserispor – Sipay Bodrum FK

Trabzonspor – Reeder Samsunspor

RAMS Başakşehir – Adana Demirspor

Beşiktaş – Çaykur Rizespor

Göztepe – Galatasaray

Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe

İKAS Eyüpspor – ONVO Antalyaspor

Gaziantep FK – Kasımpaşa

TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor

38. HAFTA MAÇLARI