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Haberler > Haberler > Survivor eleme adayı Sercan oldu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı

Survivor eleme adayı Sercan oldu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor eleme adayı Sercan oldu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024 yarışmasında dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı belli oldu

Survivor 1 Nisan tarihli 73. bölümde mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. 

İlk olarak avantaj mücadelesini Ogeday - Özgür yarışıyla 8-7 öne geçerek elde eden mavi takım bayrak yarışına önde girdi. 

Bayrak yarışında karşı karşıya gelen yarışmacılar dokunulmazlığı ve yemek ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. 

Kırmızı takımdan Sercan - Aleyna, mavi takımdan Damla Can - Ogeday eşleşmesiyle final etabında karşılaştılar. 

Mavi takımdan Damla Can'ın son atışı yapmasıyla mavi takım 12-10 skorla haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor eleme adayı Sercan oldu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı - 1. Resim

Ada konseyinde eleme adayını belirlemek için toplanan kırmızı takım oylama yaptı. 

Yapılan oylamada Yunus Emre 1, Hilmicem 3, Atakan 1, Sercan 4 oy aldı. 

Adı en çok çıkan isim 4 oyla Sercan olunca haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor eleme adayı Sercan oldu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı - 2. Resim

Sercan, Hakan'ın hafta başındaki meydan okumasını kabul ederek potaya girmek istediğini belirtmişti. Kendisi de Poyraz'ı eleme düellosuna davet etti.

Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Hakan olmuştu. 

Bunların yanı sıra geçtiğimiz hafta sakatlanan Gizem ve Yağmur'un Survivor'a devam etme durumu belli oldu. 

Peş peşe günlerde sakatlanarak hastaneye kaldırılan Gizem ve Yağmur'un yarışmaya devam edemeyeceği öğrenildi. 

Adaya gelerek arkadaşlarıyla veda eden Yağmur ve Gizem'in vedasında duygusal anlar yaşandı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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