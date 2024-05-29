Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen yer alıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip edilirken oyuncu kadrosunda kimler var araştırıldı. Seyirciler oyuncuların isimlerini merak ederken kadroyu sizler için derledik.

Ekin Koç ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisini izleyenler oyuncu kadrosunda olan isimleri araştırmaya başlarken ne zaman sezon final yapacağını da araştırdı.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen.

Dizinin 5 Haziran'da sezon finali yapması beklenirken henüz bir açıklama yapılmadı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor.

Projeye en son dahil olan Nazlı Senem Ünal, Ümit karakterini oynuyor. Ünal, 22 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan isim, Üzgünüm Leyla dizisi ile ekranlarda yer aldı. Oyuncu birçok reklam projesinde de yer alırken Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol aldı.

Rol aldığı diziler arasında Üç Kız Kardeş, Saklı, Menajerimi Ara, Hızır Ekip yer alıyor.