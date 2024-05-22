Nazlı Senem Ünal, Taş Kağıt Makas dizisinde “Ümit” karakterini oynayacak
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Kanal D ekranlarında 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri çekmeye devam ederken yeni bir isim kadroya dahil oluyor. Harun Yakar karakterinin partneri olarak yer alan Ümit karakterini kim oynuyor, gerçek adı nedir gibi sorular gündeme geldi.
Son zamanlarda gündemde yer alan projeler arasında yer alan Taş Kağıt Makas dizisine bir isim katılıyor. Ozan Güven'in oynadığı rolün partneri olarak katılan Ümit kimdir araştırıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni oyuncu dahil olacak. Nazlı Senem Ünal, Harun Yakar'ın partneri "Ümit" olarak diziye katılıyor.
Dizi, 5 Haziran günü sezon finali ile ekranlarda yer almaya ara veriyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu yaparken, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoyu ise Uğraş Güneş yazmakta.
Dizide yer alan oyuncular şöyle:
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen.
Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan isim, Üzgünüm Leyla dizisi ile ekranlarda yer aldı. Oyuncu birçok reklam projesinde de yer alırken Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol aldı.
Rol aldığı diziler arasında Üç Kız Kardeş, Saklı, Menajerimi Ara, Hızır Ekip yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi