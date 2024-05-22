Nazlı Senem Ünal, Taş Kağıt Makas dizisinde “Ümit” karakterini oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 17:46 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 18:11 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri çekmeye devam ederken yeni bir isim kadroya dahil oluyor. Harun Yakar karakterinin partneri olarak yer alan Ümit karakterini kim oynuyor, gerçek adı nedir gibi sorular gündeme geldi.