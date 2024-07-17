TBS 0.12, ÖSYM tarafından belirlenen katsayıların kullanılmasıyla hesaplanıyor

8-9 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının sonuçları dün açıklandı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği tercih süreci ise 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında gerçekleşecek. Adaylar ise TBS 0.12 nedir merak ediyor. TBS, taban başarı sırası anlamına geliyor.

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar taban puanlara ve sıralamalara bakıyor. Tercih kılavuzu sonrasında öğrenciler TBS 0.12 kat sayının ne anlama geldiğini araştırdı.

TBS 0.12 NEDİR?

TBS'nin açılımı taban başarı sırasıdır.

YKS tercihlerinde kullanılan bir yöntem olan 0.12 ise öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. TBS 0.12, adayların alan dışı tercihlerinde kullanılan katsayı olan 0.12 ile hesaplanmış başarı sırası demektir.

ÖSYM tarafından belirlenen katsayılar kullanılarak hesaplanırken bu yöntem ile beraber öğrencilerin kendi alanları dışında tercih yaparken yerleştirilmesine yardımcı oluyor.

Mesela sayısal bir öğrencinin sözel bir bölümü tercih ederken TBS 0.12 kullanarak başarı sırası hesaplanır ve böylece tercih sıralaması ona göre belirlenir.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının ardından tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında gerçekleşecek. ÖSYM Başkanı Ersoy şu sözleri söyledi:

"Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."