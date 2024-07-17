Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TBS 0.12, ÖSYM tarafından belirlenen katsayıların kullanılmasıyla hesaplanıyor

TBS 0.12, ÖSYM tarafından belirlenen katsayıların kullanılmasıyla hesaplanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBS 0.12, ÖSYM tarafından belirlenen katsayıların kullanılmasıyla hesaplanıyor
Yks, Tercih Dönemi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8-9 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının sonuçları dün açıklandı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği tercih süreci ise 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında gerçekleşecek. Adaylar ise TBS 0.12 nedir merak ediyor. TBS, taban başarı sırası anlamına geliyor.

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar taban puanlara ve sıralamalara bakıyor. Tercih kılavuzu sonrasında öğrenciler TBS 0.12 kat sayının ne anlama geldiğini araştırdı.

TBS 0.12 NEDİR?

TBS'nin açılımı taban başarı sırasıdır.

YKS tercihlerinde kullanılan bir yöntem olan 0.12 ise öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. TBS 0.12, adayların alan dışı tercihlerinde kullanılan katsayı olan 0.12 ile hesaplanmış başarı sırası demektir.

ÖSYM tarafından belirlenen katsayılar kullanılarak hesaplanırken bu yöntem ile beraber öğrencilerin kendi alanları dışında tercih yaparken yerleştirilmesine yardımcı oluyor.

Mesela sayısal bir öğrencinin sözel bir bölümü tercih ederken TBS 0.12 kullanarak başarı sırası hesaplanır ve böylece tercih sıralaması ona göre belirlenir.

TBS 0.12, ÖSYM tarafından belirlenen katsayıların kullanılmasıyla hesaplanıyor - 1. Resim

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının ardından tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında gerçekleşecek. ÖSYM Başkanı Ersoy şu sözleri söyledi:

"Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Deutsche Bank'tan Türkiye için yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı başarı sırası 109.276 oldu - Haberler2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı başarı sırası 109.276 olduYeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı - HaberlerYeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladıEn aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü - HaberlerEn aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttüÇiçek Taksi’de oynayan oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında vefat etti - HaberlerÇiçek Taksi’de oynayan oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında vefat ettiİş adamı Mehmet Köse’nin cansız bedeni Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında bulundu - Haberlerİş adamı Mehmet Köse’nin cansız bedeni Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında bulunduHalka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı - HaberlerHalka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...