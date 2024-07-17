Tercihler YKS’den daha zor olacak! Sınava katılan adayların yüzde 35’i üniversiteye girecek

YKS sonuçları açıklandı, sırada tercihler var. İkinci öğretimlerin kapatılma kararını hatırlatan eğitim uzmanları özelikle kontenjan değişimlerine vurgu yaparak ‘Tercih süreci zor ve seçici olacak’ diyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. İmtihanın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı. Alan Yeterlilik Testi’ne ise (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adayın 1 milyon 776 bin 496 adayı girdi. Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazla... YKS’nin üç oturumunda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen soru yok. Açıklanan kontenjanlara göre YKS’ye giren adayların yüzde 35’i yükseköğretim programına yerleşecek.

ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

YKS’de tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Eğitim uzmanları özelikle kontenjan değişimlerine vurgu yaparak ‘tercih süreci zor ve seçici olacak’ diyor. Sorularımızı cevaplayan eğitimci Nur Erdem Özeren şunları söyledi: Bu yıl kapanan İkinci Öğretim programları ve Eczacılık, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık ile Temel Bilimler programları kontenjanları kılavuzda olmayacak. Bunların toplamı 100.000 civarı kontenjan anlamına geliyor. Her birinin geçen yıl hangi sıralamalarda öğrenci aldığına bakmak gerekir. Özellikle Hukuk, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik gibi programların kapanan kontenjanları üst sıralarda azalan kontenjanlar olduğundan, alt sıralara doğru da etki edecek.

“ÇOK DİKKATLİ OLUN”

Toplam kontenjanın ne kadar azaldığını görmek için, yeni açılan programların kontenjanlarına bakmak gerekiyor. Onların da hangi başarı sırası aralığından öğrencilerin talep edeceğini öngörmeye çalışacağız. Bu kontenjanlar da toplam kontenjanı artıracak. Ancak yine de yeni açılan program kontenjanlarının 100.000 olamayacağını düşünüyorum. Bu durumda bu yıl daha az öğrenci için yer var demek daha doğru. Bu da başarı sıralarında geçtiğimiz yıllara göre yükselmelere sebep olacak. Öğrencilerin bu sene açıkta kalmamak için çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü açılan ve kapanan kontenjanlar başarı sıralarını etkileyecek ve geçtiğimiz yıllardan farklı sonuçlarla karşılaşacağız.

20 SORUDA FEN ORTALAMAMIZ 3,4

TYT’de doğru cevap sayısı ortalamaları:

Türkçe (40 soru) testinde 21,427

Sosyal Bilimler (20 soru) testinde 9,001

Temel Matematik (40 soru) testinde 7,955

Fen Bilimleri (20 soru) testinde 3,478.

13 SORUDA KİMYA ORTALAMAMIZ 1,4

AYT’de doğru cevap sayısı ortalamaları:

Matematik (40 soru) testinde 5,547

Fizik (14 soru) 2,247

Kimya (13 soru) 1,457

Biyoloji (13 soru) 2,324

YÖK BAŞKANI’NDAN BEŞ TAVSİYE:

SINAV HER ŞEY DEMEK DEĞİLDİR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak adayları uyardı:

1- Sevgili adaylar, tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun programlara yönelmenizi tavsiye ederim. Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun.

2- Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin.

3- Tercih sürecinde, yapay zekâ başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır.

4- Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir.

5- Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylarımız da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelidir. Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin.

ŞAMPİYONLAR ANADOLU'DAN

TYT Birincisi

Süleyman Mete Genç/Mersin

AYT Birincileri

Eşit ağırlık: Berra Kuruş/ İstanbul

Sayısal: Arda Taşdemir/ Elazığ

Sözel: Fatih Emre Düzcan/Rize

YDT Birincileri

Almanca: Sevgi Kırmızıbekmez/ İstanbul

Arapça: Yusuf Salih Orhan/ İstanbul

Fransızca: Yunus Emre Aydoğan/ İstanbul

İngilizce: Mehmet Alp Güneş / İstanbul

Rusça: Safiye Yaşar / Ankara

SİTE ‘ERROR’ VERDİ

"SONUCU GÖREN SİSTEMDEN ÇIKSIN" DENİLDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS’de büyük bir sabır ve gayret göstererek başarı sağlayan adayları tebrik etti. Ersoy “Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz” dedi. Bu arada YKS sonuç ekranı açıldığında yoğun girişlerden dolayı ÖSYM sistemi çöktü. Başkan Ersoy “İstirhamımız, lütfen sonucunu öğrenen adayımız sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmesin. Sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçelim ki bütün adaylarımız sınav sonucunu rahatlıkla öğrenebilsin” diyerek adayları uyardı.

MAĞDUR ADAYA SINAV TEKRARI

Sivas’ta girdiği üniversite sınavının ilk oturumunda sınav salonunda bir öğrencinin rahatsızlanması sebebiyle yarım saatlik kayıp yaşayan öğrencilere ÖSYM ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. 8 Haziran’da yapılan YKS’de, bir öğrencinin epilepsi krizi geçirmesinden dolayı sınavda büyük bir aksaklık yaşandı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından yapılan 15 saniyelik ekleme öğrencileri tatmin etmedi. Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM öğrencilerin lehine karar verdi.

Kızının sınavda yaşadığı yarım saatlik mağduriyeti anlatan Murat Akpınar “Ambulansın gelmesi, sınav salonunda müdahale edilmesi, salondan çıkartılması ve salonun temizliği derken ortada 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış. Biz bu durumu öğrenince ÖSYM’nin yönetmeliğini inceledik. Yönetmelikte böyle bir durum yaşandığında ne olacağı açıkça belirtilmiş. Bu tarz durumlarda yaşanan ne kadar kayıp varsa salon başkanı sınav sonuna süre eklemesi gerekiyormuş. Fakat sınav salon başkanı ve gözetmenler sınav sonuna 15 saniye gibi çok komik bir süre eklemişler” dedi.

Hak aramanın ve mağduriyet varsa üstüne gitmenin her öğrenci ile velinin görevi olduğunu belirten Akpınar “Biz veliler olarak öğrenir öğrenmez hakkımızı arama yoluna gittik. ÖSYM’nin il koordinatörüyle görüştük ve bize çok yardımcı oldu. Genel amaçlı dilekçemizi yazdık. Daha sonra bunun bir görev ihmali olduğunu da düşündük. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra hiçbir çocuk bizim çocuğumuz gibi mağdur olmasın. Çünkü bir çocuğun yetişmesi kolay değil. Kaybolacak bir sene az bir süre de değil. Biz bu süreci başlattıktan sonra ÖSYM 5 Temmuz’da yönetim kurulunu topladı. Yönetim kurulu, başvurularımızı değerlendirip haklı buldu. ÖSYM’ye teşekkür etmek isterim. Çünkü çocukların haklarını teslim ettiler. Yaşadığımız bu durum emsal oldu” diye konuştu.