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Teşkilat dizisinde Dilay karakterini Gizem Ünsal canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teşkilat dizisinde Dilay karakterini Gizem Ünsal canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teşkilat Dilay kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Gizem Ünsal kaç yaşında daha önce hangi dizilerde oynadı haberimizin detaylarında yer alıyor.

Teşkilat Dilay kim, gerçek adı ne soruları gündeme geldi. Gizem Ünsal'ın hayatı ve biyografisi...

Gizem Ünsal, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. 

Tiyatro oyunculuğu yapan Ünsal, 2017 yılından itibaren ekran önünde yer almaya başladı. 

2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra Bize Müsaade filminde rol aldı. 

2022 yılında Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol aldı. Son olarak Teşkilat dizisinin kadrosuna katılan isim Dilay karakterini oynuyor. Teşkilat dizisinde Dilay karakterini Gizem Ünsal canlandırıyor - 1. Resim

Gizem Ünsal'ın rol adlığı dizi ve filmler:

2022 Bir Küçük Gün Işığı

2022 Sadakatsiz

2020 Yarım Kalan Aşklar

2019 Bize Müsaade (Film)

2017 Fazilet Hanım ve Kızları

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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