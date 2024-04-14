Teşkilat dizisinde Dilay karakterini Gizem Ünsal canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 21:35 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 21:48 - Güncelleme:

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Teşkilat Dilay kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Gizem Ünsal kaç yaşında daha önce hangi dizilerde oynadı haberimizin detaylarında yer alıyor.