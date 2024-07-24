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TFF yeni genel sekreteri olan Abdullah Ayaz, 1981 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF yeni genel sekreteri olan Abdullah Ayaz, 1981 yılında doğdu
Tff, Abdullah Ayaz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF Genel Sekreterliği görevine Taner Senseven'in yerine gelen isim Abdullah Ayaz oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği değişikliklerin ardından yeni genel sekreter kim oldu merak edilirken Abdullah Ayaz hakkında kimdir, nereli gibi sorular da gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunda değişiklikler devam ederken yeni sekreter Abdullah Ayaz oldu. Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e teşekkürlerini ileten TFF, yeni ismi de duyurdu.

TFF YENİ GENEL SEKRETERİ ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

1 Şubat 1981 tarihinde doğan Ayaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlarken birçok futbol, basketbol kulüplerinde ve STK'larda üst düzey olarak yöneticilik yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası olan isim iyi derece İngilizce biliyor.

TFF yeni genel sekreteri olan Abdullah Ayaz, 1981 yılında doğdu - 1. Resim

GENEL SEKRETER KİM OLDU 2024?

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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