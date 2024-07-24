TFF ile A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ilk kez görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan değişimin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın geleceği merak ediliyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, İtalyan hocayla yola devam kararı alırken, TFF'nin yeni milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı'nın deneyimli hocayla telefonda görüştüğü ifade edildi. Kazancı ile Montella Süper Kupa finalinde bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Mehmet Büyükekşi'yi geçerek yeni başkan olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella ile yola devam edip etmeyeceği tartışılıyordu.

EURO 2024'te gösterilen başarılı performansın ardından Montella'ya tam destek veren Hacıosmanoğlu yönetimi, İtalyan hocanın görevde kalacağını ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda bulunan ve milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, İtalyan hoca ile telefon görüşmesi yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella'yı aradı. İtalyan hocayla bir görüşme gerçekleştiren Kazancı, Montella'ya desteğini bildirdi. Montella da Ceyhun Kazancı'ya yeni görevinde başarı diledi.

İkili, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçında bir araya gelecek ve bilgi alışverişinde bulunacak.