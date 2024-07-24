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TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu

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TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu
Futbol, Tff, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni genel sekreteri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.

Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.

Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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