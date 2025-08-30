Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > THY 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası şartları neler?

- Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yurt için uçuşlarda geçerli olmak üzerine yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya sınırlı koltuk ve belirli uçuşlarda geçerlidir.

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yeni bir kampanya başlattı. Kampanya 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde bilet satın alanlara, 1 Kasım 2025 - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat etme imkanı tanıyor. 

Peki, THY 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası şartları neler? İşte kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar...

THY 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

THY, kampanyalı biletlerin sadece çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden geçerli olduğunu belirtti. Satış ofisleri ve acentelerde ücretleri de farklılık gösterebilir.

THY 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası şartları şu şekildedir;

  • Satın alma tarihi: 30-31 Ağustos 2025
  • Seyahat dönemi: 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026
  • Hariç tutulan dönem: 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026
  • EcoFly sınıfı: 1.030 TL
  • ExtraFly ve PrimeFly ücretleri hatlara göre değişiyor (1.580 – 1.880 TL aralığında).
  • Biletleme işlemi rezervasyonla birlikte tamamlanmalı, iptal ve değişiklik hakkı bulunmuyor.
  • Kampanya kapsamında 125.000 koltuk satışa sunuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

