Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yeni bir kampanya başlattı. Kampanya 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde bilet satın alanlara, 1 Kasım 2025 - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat etme imkanı tanıyor.

Peki, THY 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası şartları neler? İşte kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar...

THY 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

THY, kampanyalı biletlerin sadece çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden geçerli olduğunu belirtti. Satış ofisleri ve acentelerde ücretleri de farklılık gösterebilir.

THY 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası şartları şu şekildedir;