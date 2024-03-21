TikTok'u yasaklayan tüm ülkeler! Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi?

TikTok'un yasak olduğu ülkeler, sıklıkla sorgulanıyor. TikTok'u yasaklayan ülkeler hızla artıyor. Peki, TikTok hangi ülkelerde neden yasak? Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi? İşte TikTok'u yasaklayan tüm ülkeler...

Hangi ülkeler TikTok'a kısıtlama ya da yasak getirdi, sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. TikTok kullanımı hakkında endişeler nedeniyle bazı ülkeler uygulamaya yasak getirdi. Peki, TikTok hangi ülkelerde yasaklandı? İşte detaylar.

TİKTOK HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI?

TikTok'u yasaklayan ülkeler artıyor. Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, siber güvenlik önlemi olarak 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı. Ardından Avrupa Parlamentosu 28 Şubat'ta TikTok'u devlet tarafından verilen tüm telefonlardan engelleyeceğini duyurdu. Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı.

ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Danimarka, Mart 2023'te TikTok'un iş cihazlarında yasaklanmasını emretti.

Ürdün: Artan akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestolarda bir polisin hayatını kaybetmesi ve 40'tan fazla polisin yaralanmasının ardından TikTok, Aralık 2022'de yasaklandı.

Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.

Taliban, TikTok'u Nisan 2022'de Afganistan'da yasakladı ve platformun içeriğinin "İslami yasalarla tutarlı olmadığını" söyledi.

Avusturya'da da TikTok Tüm kamu çalışanlarının resmî cep telefonlarında bulundurulması ve kullanılması yasak.

Kanada da TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. TikTok, Aralık 2022'de Tayvan'ın devlet cihazlarından yasaklandı.

Tayvan: 2022 yılının sonunda Tayvan, TikTok'un yanı sıra diğer Çin sosyal ağlarını da devlet çalışanlarının akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarında yasakladı.

İrlanda'da Kamu görevlilerinin TikTok'u resmî cihazlarda kullanmamaları yönünde bir tavsiye kararı alındı.

Hindistan: Uygulama, Hindistan'ın egemenliğine ve güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2020'den bu yana ülke genelinde yasaklanmış durumda.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söyledi.

TİKTOK NEDEN YASAKLANIYOR?

Özellikle Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları reddediyor.

Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe duyuluyor.