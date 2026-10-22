TOKİ kiralık konut kuralarında son durum merakla takip ediliyor. İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlar, 3 yıl süreyle hak sahiplerine kiralanacak. Peki, TOKİ İstanbul sosyal konut kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?

Kaydet a- | +A

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci geride kaldı. Başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.071 konut 3 yıl süreyle kiraya verilecek. 3 yıllık sürenin ardından ise yeni kiracılar belirlenecek. Peki, TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

TOKİ kiralık konut kuralarında son durum! Kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

Projenin ilk aşamasında yer alan 1.071 kiralık konut için kura çekiminin Ekim ayında yapılması planlanıyor. TOKİ'nin kiralık sosyal konutların kura çekilişi Ekim ayında yapılacak. İstanbul ili genelinde 4 grupta e-Devlet üzerinden kura ile tahsis edilecek.

TOKİ kiralık konut kuralarında son durum! Kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura süreciyle ilgili; "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala