Trendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig'de ilk finalist Sakaryaspor olurken finalin ne zaman ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Yarışta sona yaklaşılırken final maçının hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı.
Play-off yarı finalinde ilk maç 20 Mayıs günü oynanırken final mücadelesinin oynanacağı tarih gündeme geldi. Trendyol 1. Lig'de finalde Sakaryaspor'un rakibi son karşılaşmaların ardından belli olacak.
Ligde ilk finalist Sakaryaspor olurken rakibi belli olmadı. Bu sebeple finalin ne zaman oynanacağı henüz netleşmedi.
20 Mayıs günü Çorum FK ile Bodrum FK 20.00'da karşılaşırken, 24 Mayıs günü 16.00'da rövanş maçı gerçekleşecek. Mücadelelerin sonucunda kazanan takım, finalde yarışacak.
Bugün oynanacak olan karşılaşma TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.
Play - off 2. turunda gerçekleşecek olan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetirken Çorum FK'da Atakan Cangöz sakatlığı nedeniyle yer almazken Bodrum FK'da Omar Imeri yer almayacak.
Yeşil beyazlı ekip geçen sezon finalde Pendikspor'a yenilerek lige çıkma şansını kaybetmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi