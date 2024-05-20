Trendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 14:39 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 14:56 - Güncelleme:

Playoff, Sakaryaspor, Çorum Fk, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig'de ilk finalist Sakaryaspor olurken finalin ne zaman ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Yarışta sona yaklaşılırken final maçının hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı.