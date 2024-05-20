Süper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 13:51 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 14:04 - Güncelleme:

Galatasaray, Tff, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan maçların günü ve saati belirlendi. 99 puan ile lider olan Galatasaray, Konyaspor ile mücadele ederken Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Taraftarlar ise GS ve FB bu hafta kiminle oynuyor merak ediyor. İşte mücadelelerin oynanacağı gün ve saat...