Süper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan maçların günü ve saati belirlendi. 99 puan ile lider olan Galatasaray, Konyaspor ile mücadele ederken Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Taraftarlar ise GS ve FB bu hafta kiminle oynuyor merak ediyor. İşte mücadelelerin oynanacağı gün ve saat...
Şampiyonun belli olacağı mücadelelerin ne zaman oynanacağı belli oldu. Haftanın programının yayınlanmasıyla beraber Galatasaray'ın maçı ne zaman sorusunun cevabı netleşti. Lig'de 38. hafta fikstürü...
38. haftada oynanacak olan karşılaşmaların tarihleri TFF tarafından duyuruldu. Buna göre sarı kırmızılılar 26 Mayıs günü 19.00'da Konyaspor ile karşılaşırken FB, İstanbulspor ile 26 Mayıs günü 19.00'da mücadele edecek.
Nefeslerin tutulduğu maçlar aynı gün aynı saatte oynanacak ve sonucun ardından şampiyon olacak olan takım belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınlandığı haftanın fikstürü şöyle:
Lig'de sarı kırmızılı ekip 99 puan ile lider olurken Fenerbahçe, derbiyi kazanması sonucunca 96 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta oynanacak maçların sonucuna göre kazanan belli olacak.
GS, Konyaspor'u yenerse veya berabere bitirirse şampiyonluğunu ilan ederken sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'y yenmesi ve rakibinin deplasmanda yenilmesi gerekiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi