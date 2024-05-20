Görüntüler yok artık dedirtti! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray stat müdürüne yumruklu saldırı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik yumruklu saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
Dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
Zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı-lacivertli futbolcular soyunma odasına gittikten sonra yeniden sahaya dönerek bayraklı kutlama yapmıştı.
Kutlamalara engel olmaya çalışan Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın yumrukla saldırdığı öğrenildi.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Galatasaray'ın şikayette bulunacağı belirtildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor