Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Derbide transfer zirvesi! Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi

Derbide transfer zirvesi! Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Derbide transfer zirvesi! Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Sırbistan ekiplerinden Partizan forması giyen Matheus Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini stadyumdan takip etti.

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Matheus Saldanha, İstanbul'a geldi.

Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yakından takip eden Saldanha, kafalarda soru işareti bıraktı.

Derbide transfer dedikodusu! İstanbul'a gelen Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi - 1. Resim

SALDANHA'NIN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Partizan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Sırp ekibinin 24 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Şu ana kadar 33 resmi maça çıkan Saldanha, 18 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
Reisi öldü mü öldürüldü mü? Gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk açıklamaÖzyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktı - SporJose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktıMert Hakan Yandaş - Kerem Aktürkoğlu kavgası derbi sonrası devam etti! '5'e 1 dayak' - SporMert Hakan - Kerem gerilimi sürüyorFener düğünü bastı! Cimbom kendi sahasında ilk yenilgiyi yaşadı - SporFener düğünü bastı!Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak sözler: 50 sene konuşulur - SporRıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak sözler: 50 sene konuşulurOkan Buruk: Yol kazası yaşadık, özür dileriz - SporOkan Buruk: Yol kazası yaşadık, özür dilerizKanarya apolet söktü! - SporKanarya apolet söktü! 17 maçlık galibiyet serisi son buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...