Derbide transfer zirvesi! Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi

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Sırbistan ekiplerinden Partizan forması giyen Matheus Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini stadyumdan takip etti.

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Matheus Saldanha, İstanbul'a geldi.

Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yakından takip eden Saldanha, kafalarda soru işareti bıraktı.

SALDANHA'NIN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Partizan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Sırp ekibinin 24 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Şu ana kadar 33 resmi maça çıkan Saldanha, 18 gol ve 5 asist katkısında bulundu.