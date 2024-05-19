Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için derbi ile son maçı kazanması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor

GS - FB maçı 0-0 berabere biterse ne olur, kim şampiyon olacak?

GS - FB maçı 0-0 berabere biterse ne olur, kim şampiyon olacak?

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan derbide nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalleri araştırılırken ne olursa şampiyon olur araştırılıyor. Mücadele devam ederken FB maçı kazanırsa ligi kazanır mı araştırıldı. İşte ihtimaller...

19 Mayıs akşamı oynanan derbide heyecan sürerken Fenerbahçe ne olursa şampiyon olur araştırılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmayı GS berabere sonuçlandırırsa ligi kazandığını ilan edecek.

Fenerbahçe, derbiyi ve bir sonraki maçı kazanırsa ve Galatasaray da Konyaspor'a mağlup olursa şampiyon olabilecek. Eğer Galatasaray derbiyi kazanır veya berabere bitirirse şampiyonluğunu bu akşam ilan edecek.

Sarı lacivertliler en son 10 yıl önce ligi kazandı. İşte kupayı aldığı sezonlar:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

FB, ligde son maçını İstanbulspor ile yapacak.