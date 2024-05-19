GS - FB maçı 0-0 berabere biterse ne olur, kim şampiyon olacak?

Süper Lig'de bu akşam dev derbi oynanıyor. Hakemi Arda Kardeşler olan derbinin sonucuna göre ligde şampiyon olacak takım belli olacakken futbolseverler maç 0-0 berabere biterse ne olacağını ve kimin şampiyon olacağını araştırmaya başlarken puan alınır mı merak edildi. GS 99 puanla lider olurken ikinci sırada FB 93 puanla yer alıyor.

Bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geliyorken şampiyon olacak takım bugün belli olabilir. Ligde lider olan sarı kırmızılılar maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecekken taraftarlar berabere biterse kim kazanacak sorusuna cevap aradı. İşte ihtimaller...

19 Mayıs günü oynanan derbide sarı kırmızılılar galip olur veya beraberlik ile sonuçlandırırsa 24. kez şampiyon olmuş olacak. 99 puana sahip olan Galatasaray, maçın 0-0, 1-1, 2-2 gibi berabere bir skorla sona ermesinin ardından 1 puan elde etmiş olacak ve şampiyonluğunu ilan etmek için yeterli olacak.

Eğer GS kaybederse, Fenerbahçe rakibinin Konyaspor'a karşı mağlup olmasını bekleyecek. Böylece şampiyonluk ihtimali devam etmiş olacak.

Sarı kırmızılı ekip bu akşam mücadeleyi kazanırsa veya beraberlik ile kazanırsa taraftarının önünde Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek ve kutlayacak.