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Arda Kardeşler'in maç karnesine göre yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 galibiyet aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Kardeşler&#039;in maç karnesine göre yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 galibiyet aldı
Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de bu akşam FB- GS derbisi oynanıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda İtalya hakem yer alırken yöneten isim Arda Kardeşler oldu. Taraftarlar ise Arda Kardeşler'in maç karnesini merak ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç tane maçını yönettiğini araştırdı.

37. haftada oynanan dev derbide nefesler tutuldu. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelede görev alan Arda Kardeşler'in yönettiği maçlar hangileri merak edilirken GS ve FB toplamda kaç tane maç kazandı araştırıldı. İşte karnesine dair detaylar...

Bugün 19.00'da başlayan mücadelenin hakemi Arda Kardeşler olurken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapıyor.

VAR koltuğunda Fabio Maresca olurken AVAR'da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler yer aldı.

Kardeşler'in maç karnesine göre Fenerbahçe'nin 18 mücadelesinde görev alırken 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik kaydedilirken 32 sarı kart, 4 kırmızı kart çıktı. Penaltı sayısı ise 8 oldu.

Arda Kardeşler'in maç karnesine göre yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 galibiyet aldı - 1. Resim

Sarı kırmızılıların ise 20 karşılaşmasında yer alırken 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik kazanıldı. 39 sarı kart çıkarken 1 kırmızı kart ve 5 penaltı oldu.

19 Mayıs günü oynanan mücadelede GS 99 puan, FB 93 puan ile sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar berabere kalması veya kazanmasıyla beraber şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ise bugün oynanan karşılaşmayı kazanması ve rakibinin yenilmesini beklemesi gerekiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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