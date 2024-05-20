Süper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 09:14 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 09:23 - Güncelleme:

Gs, Fb, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan büyük derbinin ardından kimin şampiyon olacağı da gündeme geldi. 99 puan ile lider olan Galatasaray'ı 96 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Taraftarlar ise ikili averaj mı, genel averaj mı sorularına cevap aramaya başladı.