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Süper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor
Gs, Fb, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan büyük derbinin ardından kimin şampiyon olacağı da gündeme geldi. 99 puan ile lider olan Galatasaray'ı 96 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Taraftarlar ise ikili averaj mı, genel averaj mı sorularına cevap aramaya başladı.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam nefesler tutuldu. GS'nin maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etmesinin beklendiği maçta FB galip oldu. Puan durumlarına bakılırken ligde ikili averaj kalktı mı araştırıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk için ikili averaja bakılıyor. Galatasaray 99 puandayken Fenerbahçe 96 puanla yer aldı. Takımların puanlarının eşit olması halinde sarı lacivertli ekip şampiyon olacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u mağlup ederken, Galatasaray'ın da Konyaspor'a karşı yenilmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı ekibin ligi kazanması için ise Konyaspor maçında beraberlik veya galibiyet alması yetiyor.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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