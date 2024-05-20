Fener düğünü bastı! Cimbom kendi sahasında ilk yenilgiyi yaşadı

Djiku’nun atılmasıyla 69 dakika on kişi oynayan Fener değil Cimbom’du sanki. Kartal’ın takımı Çağlar’ın golüyle sezonun derbisinden büyük bir zaferle ayrıldı. Aslan son hafta deplasmanda Konya’dan puan almak zorunda. Fener ümitlerini sürdürdü.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Ununu elemiş Galatasaray eleğini asmaya, kendi kendini “eleyen” Fenerbahçe bir ümit arayışıyla çıkarken Ali Sami Yen’e. Zaten yüksek olan tansiyon, “geren adam” Mert Hakan’ın özel performansıyla tavan yaptı. İki tarafın da iyi niyetten, hoşgörüden mahrum olduğu, “düşman kardeşlerin” bu buluşmasında da olan futbola oldu. Oyun içinde oyun vardı da biz oyunun kendisine hasret kaldık yine. İlk düdükle başlayan itiş kakış, ilerleyen dakikalarda tekme tokada dönerken, izleyenler üst üste iki isabetli pasta avuntu aradı.

DJİKU 10 KİŞİ BIRAKTI

İki takım da rakibini oynatmamak ve sinirlerini bozmak adına kurmuştu planlarını. Fauller oyun kurallarının üzerindeydi. Arda Kardeşler ise kartlarını kullanmamak adına özel bir çaba içindeydi. Fenerbahçe, Galatasaray’a oranla bir nebze daha atak görünüyordu ki, Djiku planları bozdu! 12’de Torreira’ya topsuz alanda attığı tokattan sarıyla yırtan Ganalı, 18’de yine aynı oyuncuyu indirip kızarınca Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ama eksik rakibi karşısında bir an baskın görünen Galatasaray, kısa sürede ipleri teslim etti. On kişi kalmak Fenerbahçe’ye iyi geldi!

ÇAĞLAR KENDİNİ AŞTI

G.Saray ilk tehlikeyi 35’te geliştirirken Barış Alper pozisyonu heba etti. 41’de de Fred inanılmaz bir fırsatı harcadı. İkinci yarıya daha arzulu giren Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkmaya başlamıştı ki, 71’de kullanılan kornerde Köhn’ün sektirdiği topta Çağlar cezayı kesti: 1-0. Ali Sami Yen’de soğuk duş etkisi yapan golden sonra Okan Buruk tüm kozlarını oynasa da Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışını son haftaya taşımasına engel olamadı. Süper Lig’de sezonun şampiyonunu artık son düdük belirleyecek.

KARTAL: BURADA TARİH YAZDIK

Maçın ardından büyük mutluluk yaşayan F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “On kişi kaldık. Devre arasında oyuncularıma, ‘10 kişi bu maçı kazanacaksınız. Bu gece tarih yazacağız’ dedim. Onlarla gurur duyuyorum” derken, “Türkiye’nin en iyi takımı biziz. Eksik kalsalar da futbolcularım plana sadık kaldı. Bu büyük bir galibiyet. Rakibin kaleyi bulan şutu bile yok” sözlerini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Kartal, “Çok büyük bir takım karakterine sahibiz. Bir seneden beri bize birçok olumsuzluk yapıldı. Şimdiden hoca bakılıyor yerimize. Onları Allah’a havale ediyorum” derken, “Buraya altı eksikle gelmiştik. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Haftaya şampiyonluk maçımız var. Bütün taraftarımızı davet ediyorum. Ben başından beri şampiyonluğa inandım” şeklinde konuştu.

ZİYECH KONYA MAÇINDA YOK

Sarı kırmızılı takımda etkisiz bir görüntü ortaya koyan Hâkim Ziyech derbinin 59. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, G.Saray’ın ligde sezonun en son maçı olan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZENGİN PROTOKOL! BAKANLAR TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı üç bakan takip etti. RAMS Park’ta yapılan maçı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden seyretti.

SAHAYA MADDE YAĞDI

Derbide sahaya sık sık yabancı madde atıldı ve oyun durdu. Özellikle F.Bahçe’den Mert Hakan korner noktasına geldiğinde tepki aldı ve sahaya yabancı cisimler atıldı. İkinci yarıda F.Bahçe taraftarlarından alt bölümde G.Saray taraftarına meşale atıldığı görüldü.

YABANCI BASIN İLGİSİ! 23 GAZETECİ GELDİ

Derbiye yabancı medya da ilgi gösterdi. Karşılaşmayı ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya’dan gelen 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman takip etti.