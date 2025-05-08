Ümit Özdağ sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Zafer Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ümit Özdağ’ın sağlık durumu son dakika gelişmeleri gündeme geldi.

Ümit Özdağ sağlık durumu son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Silivri Cezaevinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hastalığı merak edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı. MİT görevlilerinin kimliklerini açıkladığı gerekçesiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın avukatları, Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığını ve bu yüzden duruşmaya katılamadığını açıkladı. Ümit Özdağ’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÜMİT ÖZDAĞ HASTALIĞI NE?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu ve hastalığı gündeme geldi. Özdağ’ın hastalığı şu an için belli değil.