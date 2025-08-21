Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümitcan Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun kimdir?

Güncelleme:
Ümitcan Uygun kimdir?
Ümitcan Uygun kimdir, hangi suçlardan yargılanıyor? Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetleriyle gündeme gelen Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte Ümitcan Uygun’un biyografisi, mahkeme süreci ve kamuoyunda süregelen tartışmalar…

"Ümitcan Uygun kimdir, hangi suçlardan yargılanıyor?" sorusu gündeme geldi. Tutuklanan avukat Cem Duman’ın, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetlerinden yargılanan Uygun’un avukatlığını yapması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma, İntihara teşvik etme, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun'un kim olduğu araştırılıyor.

Ümitcan Uygun kimdir? - 1. Resim

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun 1990 yılında doğdu. Aslen Tokat Yerköylü olan Uygun, Ankara'da ikamet ediyor. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi olarak geçimini sağlıyor.

Uygun, 2020 yılında Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından kamuoyunun dikkatini çekti. 2021 yılında Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasının ardından, Uygun'un bu olayla da bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ümitcan Uygun kimdir? - 2. Resim

MAHKEME SÜRECİ

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Uygun'u "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay, bu cezayı onaylamış ve Uygun'un tahliye talebini reddetmişti.

Uygun'un adı kadın cinayetleri ve şiddet olaylarıyla anılarak, sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

Ümitcan Uygun kimdir? - 3. Resim

