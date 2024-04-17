Wagyu sığır etinin kilosu 7 bin dolara satılıyor! Dünyanın en pahalı eti konumunda

Sosyal medyada da gündem olan yaşlı Wagyu sığır eti fiyatı çok konuşulanlar arasında yer aldı. Wagyu sığır eti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler Wagyu sığır eti neden pahalı, nerede satılır merak ediyorlar. 7 bin dolarlık kilogram fiyatı ile dikkat çeken Wagyu eti nedir, hayvanın neresi araştırılıyor. İşte gündem olan Wagyu sığır eti ile ilgili merak edilenler…

Wagyu sığır eti ne kadar, nerede satılır? Wagyu sığır etinin sosyal medyada yüksek fiyatı nedeniyle gündem olmasının ardından Wagyu sığırı ve eti hakkında birçok soru merak edildi.

WAGYU SIĞIR ETİ ÖZELLİKLERİ

Wagyu, Japonca'da "Japon sığırı" anlamına gelir ve geleneksel olarak Japonya'da yetiştirilen dört sığır ırkından biridir. Bu ırklar, olağanüstü yağlanma ve et kalitesiyle bilinir ve bu da onları dünyanın en pahalı ve en çok aranan etlerinden biri yapar.

Wagyu sığırları, kas lifleri arasında ince yağ damarları ile karakterize edilir. Bu yağ, pişerken eriyerek ete eşsiz bir yumuşaklık, lezzet ve sulu bir doku kazandırır.

Wagyu yağı, diğer sığır etlerine kıyasla daha yüksek oranda doymamış yağ içerir. Doymamış yağlar kalp dostu olarak kabul edilir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Wagyu eti, tereyağı ve tatlı aromalar içeren karmaşık ve yoğun bir lezzete sahiptir. Bu lezzet, sığırların yetiştirilme ve beslenme şeklinden etkilenir.

Wagyu eti, inanılmaz derecede yumuşak ve ağızda eriyen bir dokuya sahiptir. Bu, düşük pişirme sıcaklıklarında pişirilmesi ve ince dilimlenmesi için idealdir.

WAGYU ETİ NEDEN PAHALI?

Wagyu eti, nadirliği ve yetiştirilme şekli nedeniyle oldukça pahalıdır. Fiyat, etin yağlanma derecesine, kesimine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Bir kilogram Wagyu eti 5000 dolardan fazla fiyata satılabilir. Yapılan fiyat araştırmalarında bir kilogram fiyatının genellikle 7 bin dolar civarında olduğu göze çarpmaktadır.

WAGYU ETİ TÜRLERİ

Wagyu eti, iki ana türde sınıflandırılır:

Kobe eti, Hyogo prefektörlüğünde yetiştirilen Tajima sığırlarından elde edilen Wagyu etinin en nadir ve en pahalı türüdür.

Kobe eti dışında yetiştirilen tüm Wagyu eti bu kategoriye girer. Bu etler de yüksek kalitededir, ancak Kobe eti kadar pahalı değildir.