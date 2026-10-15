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Yağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı

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Yağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı
Başlık ResmiYağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı gelmişti. Ani yağışlar ardından Türkiye'nin birçok noktasında hayat durma noktasına geldi, eğitim-öğretim kurumları eğitimine 1 gün ara verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve fırtına nedeniyle altı ile turuncu, 42 iliyse sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, yağışlar ne zaman bitecek?

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istanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'daki yağışların süresini ve riskleri değerlendirdi. Adil Tek, en kuvvetli yağışların ardından sistemin etkisini kaybetmeye başlayabileceğini ancak sağanak geçişlerinin devam edeceğini söyledi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tek, "Yağış grafiği bu güçlü yağışın ardından zayıflayacak ama yağış yine cuma, cumartesi ve pazar günü sabah saatlerine kadar İstanbul'da geçişlerini sürdürüyor. " ifadelerini kullandı.

Yağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı
Başlık ResmiYağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

MGM’nin 15 Ekim Perşembe turuncu kodla uyardığı iller şunlar: Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce.

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodla uyarılan illerse şöyle:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl
Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne
Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul,
İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa
Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ
Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

Yağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı
Başlık ResmiYağışlar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Uzman isim açıkladı

MGM 5 GÜNLÜK RAPORU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15-21 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları düşerken güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışlar İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde özellikle Boğaz hattında ve Anadolu yakasında devam edecek. Perşembe günü Avrupa yakasında yağışların hafif, Anadolu yakasında orta kuvvette devam etmesi bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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