Yaşlı ve üzgün Duolingo'nun yeni simgesinden, Titanik'in Rose'a gönderme

Duolingo'nun logo değişikliği kullanıcıların dikkatini çekti. Duolingo simgesi olan Baykuş'un yaşlı, üzgün ve bitkin olarak değişmesi merak konusu oldu. Peki, Duolingo neden üzgün? Duolingo simgesi neden değişti, Duolingo neden yaşlı ve üzgün? İşte detaylar...

Duolingo logosunu neden üzgün ​​baykuş yaptı, sorusu arama motorlarına sorgulanıyor. Dil öğrenme uygulaması Duolingo logosunu değiştirdi. Bu değişiklik büyük dikkat çekti. Üzgün ​​görünen bir baykuşun yer aldığı yeni logo, sosyal medyada çok tartışıldı. Duolingo ikonu neden değişti? Herkes yeni Duolingo simgesini görebiliyor mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

DUOLİNGO NEDEN ÜZGÜN?

Duolingo baykuşunun hüzünlü ve yaşlı bir simgeye dönüşmesinin nedenleri ve yeni logo tasarımının özellikleri merak konusu oldu. Yeni Duolingo logosunun Titanik filmindeki yaşlı karakter Rose'dan ilham aldığı söyleniyor. Duolingo sosyal medyadan bu karaktere gönderme yaptı.

DUOLİNGO SİMGESİ NEDEN DEĞİŞTİ?

dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Duolingo simge değiştirme konusunda resmi bir açıklama yapmadı fakat uygulamanın böyle bir şeyi ilk kez yaptığı söylenemez. Duolingo, ekim ayında da logosunu eriyen bir baykuşa çevirmişti.

Resmi bir açıklama olmasa da Duolingo'nun bu değişikliği yapma kararının nedeni genel olarak kullanıcıların dikkatini çekme ve etkileşimi artırma aracı olarak yorumlandı. Daha çok uygulamaya uzun süre girmemiş kişilerin dikkatinin çekmek için böyle bir değişikliğe gittiği öngörüldü. Bu logo değişiklikleri ile Duolingo'nun bir yenilik duygusu oluşturmak ve kullanıcı motivasyonunu artırmayı amaçladığı savunuldu.

HERKES YENİ DUOLİNGO SİMGESİNİ GÖREBİLİYOR MU?

Simgenin değişmediği kullanıcıların da olduğu görüldü. Bu kullanıcılar genelde uygulamayı daha sık kullananlar oldu. Duolingo'nun uygulamayı yükleyen ama açmayan kullanıcılara kendini hatırlatma maksadıyla böyle bir değişiklik yaptığı savı da bu nedenden dolayı kuvvetlendi.