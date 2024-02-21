Online'da satışlar başladı: İşte yeni Huawei MateBook D14

Huawei tarihindeki en güçlü Metaline WiFi anteni ve bir dizi akıllı konferans özelliği bulunan yeni MateBook D14'ün satışı online mağazada başladı. MateBook D14'ün başlangıç olarak satış fiyatı ise 22 bin 499 lira.

Huawei, yeni MateBook D14'ün satışına online mağazasında başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12. nesil Intel Core işlemcinin yanı sıra Huawei tarihindeki en güçlü Metaline WiFi anteni ve bir dizi akıllı konferans özelliği ile kullanıcılar, sistem sıkıntısından etkilenmeden verimli bir kullanım yaşayabiliyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil MateBook D14, mobil ofis çalışması ya da multimedya eğlencesi için kullanıcıların ihtiyaçlarını önceliklendiriyor.

Ürün, sadece yeni Intel işlemcilerle değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın çok çeşitli karmaşık görevleri kolaylıkla yerine getirmesini sağlayan Intel UHD grafik kartı ile donatıldı. MateBook D14 ayrıca "Super Device", yükseltilmiş "PC Manager" ve yeni "Kişisel Ses Geliştirme" teknolojisi gibi yenilikçi teknolojiler de sunuyor.

MateBook D14'ün başlangıç olarak satış fiyatı ise 22 bin 499 lira.