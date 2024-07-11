Galatasaray'ın 2024-2025 maç takvimine göre Fenerbahçe derbisi 6. hafta tarihinde oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme:

Süper Lig, Fenerbahçe - Galatasaray, Fikstür Çekimi, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan fikstür çekimiyle beraber maç takvimi netleşti. Takımların maçlarının tarihleri belli olurken FB- GS derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta gibi soruların cevabı da öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına dair bilgiler...