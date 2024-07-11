Galatasaray'ın 2024-2025 maç takvimine göre Fenerbahçe derbisi 6. hafta tarihinde oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan fikstür çekimiyle beraber maç takvimi netleşti. Takımların maçlarının tarihleri belli olurken FB- GS derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta gibi soruların cevabı da öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına dair bilgiler...
11 Temmuz günü 14.00'te başlayan fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi'nin konuşması ile başladı. 2024-25 Süper Lig maç fikstürü belirlenirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçının kaçıncı haftada oynanacağı belli oldu.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTA?
Süper Lig'de ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2024-25 DERBİ TARİHLERİ
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
SÜPER LİG HANGİ AY BAŞLIYOR?
Yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta başlayacak ve 20-21-22-23 Aralık'ta bitecek. İkinci yarı maçları ise 3-4-5-6 Ocak'ta başlarken 1 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi