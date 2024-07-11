Derbi tarihleri açıklandı! Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu!

2024-2025 Süper Lig Sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Uzun maratonda oynanacak sezonun derbi tarihleri de açıklandı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de ilk derbi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Bir sonraki hafta olan 6. haftada ise Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak.

SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU 1. HAFTA PROGRAMI

SÜPER LİG'DE İLK YARININ DERBİ FİKSTÜRÜ

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray