Derbi tarihleri açıklandı! Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu!
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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2024-2025 Süper Lig Sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Uzun maratonda oynanacak sezonun derbi tarihleri de açıklandı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de ilk derbi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak.
Bir sonraki hafta olan 6. haftada ise Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak.
SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU 1. HAFTA PROGRAMI
SÜPER LİG'DE İLK YARININ DERBİ FİKSTÜRÜ
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor