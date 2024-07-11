Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Damien Comolli tutuklandı! Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı

Damien Comolli tutuklandı! Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Damien Comolli tutuklandı! Fenerbahçe&#039;de sportif direktörlük yapmıştı

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü yapan Damien Comolli'nin sahte menajer soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Fransız kulübü Toulouse’un başkanı Damien Comolli, tutuklandı.

İddiaya göre iki sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

COMOLLU NEDEN TUTUKLANDI?

Geçen yaz PSG menajeri Christophe'un oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. İddiaya göre Toulouse’un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

Damien Comolli tutuklandı! Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı - 1. Resim

COMOLLI YARGILANACAK

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelen Comolli, 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi kulübe getirdi. Comolli Temmuz 2020'de Toulouse'un başkanı oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Dezenflasyon dönemi başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EURO 2024 finalinin hakemi açıklandı! İspanya - İngiltere maçı ne zaman? - SporEURO 2024 finalinin hakemi açıklandıDerbi tarihleri açıklandı! Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu - SporDerbi tarihleri açıklandı! Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli olduYeşil sahalarda böylesi görülmedi! Polis, futbolcuyu pompalı tüfekle vurdu - SporPolis, futbolcuyu pompalı tüfekle vurduKerem Aktürkoğlu'nun menajeri sürpriz teklifi açıkladı! Türk yıldız yuvadan uçuyor mu? - SporKerem Aktürkoğlu'nun menajeri sürpriz teklifi açıkladıGalatasaray yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi! Kiralama formülü kullanılacak - SporGalatasaray, Chelsea'nin oyuncularını gözüne kestirdi!Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye! Milli golcüye teklifin detayı belli oldu - SporMourinho, yerli golcüsünü buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...