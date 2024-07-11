Damien Comolli tutuklandı! Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü yapan Damien Comolli'nin sahte menajer soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Fransız kulübü Toulouse’un başkanı Damien Comolli, tutuklandı.

İddiaya göre iki sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

COMOLLU NEDEN TUTUKLANDI?

Geçen yaz PSG menajeri Christophe'un oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. İddiaya göre Toulouse’un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

COMOLLI YARGILANACAK

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelen Comolli, 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi kulübe getirdi. Comolli Temmuz 2020'de Toulouse'un başkanı oldu.