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Galatasaray yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi! Kiralama formülü kullanılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi! Kiralama formülü kullanılacak
Galatasaray, Transfer, Chelsea, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, uzun süredir beklenen orta saha transferi için büyük bir çaba sarf ediyor ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraftarları heyecanlandıracak bir hamleyle, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği öğrenildi.

Transfer çalışmalarında menajer önerilerini de dikkate alan Galatasaray yönetimi, Chelsea'nin genç yetenekleri Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu'yu listesine dahil etti. Sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların transferi için araştırmalara başladı ve teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlatılacağı belirtildi.

Galatasaray yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi! Kiralama formülü kullanılacak - 1. Resim

OYUNCULARIN GEÇMİŞ PERFORMANSLARI

İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan bu iki futbolcunun ortak özellikleri güçlü fizikleri ve dinamik olmaları. Chelsea'nin geçen sezon Rennes'den 27 milyon Euro'ya transfer ettiği Lesley Ugochukwu, sadece 12 maçta 297 dakika forma giydi. 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye katılan Carney Chukwuemeka ise Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kaldı.

Galatasaray yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi! Kiralama formülü kullanılacak - 2. Resim

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYABİLİR

Okan Buruk'un onay vermesi durumunda, Chukwuemeka ve Ugochukwu'dan birisinin satın alma opsiyonuyla kiralanması için Chelsea ile resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu hamlesi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturmuş durumda.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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